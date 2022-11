Dans l'Indre, des élèves deviennent ambassadeurs contre le harcèlement scolaire

L'école peut devenir un lieu de souffrance. Chaque année, près d'un enfant sur dix est victime de harcèlement scolaire. Depuis la rentrée de septembre, le programme PHARE a été généralisé dans toutes les écoles et collèges de France. Il vise à prévenir les intimidations, les humiliations et les violences physiques entre élèves.

ⓘ Publicité

Au collège Jean Monnet à Châteauroux, les élèves sont particulièrement sensibilisés à la question du harcèlement scolaire. Ils sont formés pour devenir ambassadeurs contre le harcèlement. Les collégiens vont identifier des situations problématiques, parler aux victimes et les soutenir.

loading

"La personne qui m'harcelait s'acharnait sur moi"

Des brimades, des insultes, voire des coups, le harcèlement scolaire peut prendre différentes formes. Gabriella, une élève de troisième, en a fait les frais. "La personne qui m'harcelait s'acharnait sur moi, elle m'insultait, se moquait et racontait des bêtises à mon sujet, c'était assez difficile à vivre", confie la collégienne.

Son parcours la pousse aujourd'hui à aider ses camarades. Depuis le début de l'année, Gabriella est ambassadrice anti-harcèlement dans son collège. Son rôle : accompagner les victimes mais surtout, les faire parler. "On aide les élèves qui souffrent du harcèlement, on les fait sortir du silence pour qu'ils ne vivent pas dans la honte ou dans le mal-être", insiste la jeune fille.

La sanction en dernier recours

Quand un élève est harcelé, les ambassadeurs sont également chargés d'alerter les enseignants. Chaque année, ces professeurs référents suivent 10 heures de formation contre le harcèlement scolaire. La première chose qu'ils apprennent est d'écouter la victime, puis de discuter avec l'élève qui la persécute. "On rencontre les élèves intimidateurs mais sans les stigmatiser, on les invite simplement à réfléchir au bien-être de leurs camarades", précise Bérangère Delhomme, professeure au collège Jean Monnet et référente anti-harcèlement.

La sanction par l'établissement est possible mais n'intervient qu'en dernier recours. "Cette méthode n'empêche pas de sanctionner à un moment ou un autre si c'est nécessaire. Mais on essaie d'abord de trouver une façon de faire vivre ensemble les élèves", explique François Canel, référent harcèlement dans l'Indre.

L'année dernière, une trentaine de cas de harcèlement scolaire ont été recensés dans l'Indre. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, vous pouvez appeler le 3020, un numéro d'écoute gratuit.