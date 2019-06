Dans l'Indre, des enseignants vont corriger les copies du bac mais ne les rendront pas au rectorat

Châteauroux, France

Pendant que 4 680 élèves berrichons planchent toute la semaine sur les épreuves du bac de philosophie, de mathématique ou encore d'histoire-géo, les syndicats d'enseignants continuent de se mobiliser. Depuis lundi, en fonction des établissements, entre 15 et 46% des professeurs sont en grève de la surveillance des examens dans le département de l'Indre, selon le secrétaire départemental de la CGT Educ'Action.

Des copies corrigées mais qui ne seront pas rendues au rectorat

"La grève de la surveillance était intéressante mais elle a pu être absorbée par un appel massif à des précaires, des étudiants, des vacataires, du personnel administratif", constate Marc Antoine, professeur de philosophie dans l'Indre. Lui souhaite donc aller plus loin. "Ce qui nous a paru pertinent, c'était non pas le refus de correction mais de retenir les copies. Au moment où on doit les renvoyer au rectorat, on garde les copies", explique-t-il. "Essayons de pénaliser le moins possible les élèves tout en bloquant la machinerie implacable à laquelle on fait face", poursuit ce professeur de philosophie.

On n'a pas trouvé d'autres moyens pour faire face au mépris du ministère"

Un mouvement des enseignants pour défendre les élèves

Cet enseignant en philosophie regrette l'attitude du ministère de l'Éducation nationale. "On discute toute l'année, on se met en grève pour envoyer des signaux plus tendus, et en fait quoiqu'on fasse, on sera méprisé. Ce gouvernement avance comme un bulldozer", déplore-t-il.

Esther Chedor est également professeure de philosophie à Châteauroux. Elle aussi ne rendra pas les copies. "On n'est pas écouté, il faut donc directement entrer dans le rapport de force. Et il n'y a qu'un seul rapport de force, c'est de bloquer le bac. _Nous, on fait grève pour les élèves_. Ils ont peut-être un petit frère, un cousin plus jeune et on milite pour qu'il y ait des conditions d'éducation dignes", explique-t-elle.