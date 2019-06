Dans l'Indre, le débarquement du 6 juin 1944 marque le début de nombreuses actions de sabotages

On commémore le 75e anniversaire du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. Dans l'Indre, l'annonce de l'arrivée de 150 000 soldats alliés a été le déclencheur de nombreuses actions de sabotages et de parachutages.

Châteauroux, France

Dans la nuit du 5 au 6 juin, sur les ondes de Radio Londres, l'annonce du débarquement en Normandie est transmises aux résistants et aux maquisards. Quelques heures plus tard, 150 000 soldats des Alliés arrivent sur les plages normandes. 10 000 d'entre eux mourront la seule journée du 6 juin. L'événement sert de déclencheur aux résistants de l'Indre.

De nombreux sabotages et parachutages à partir du 6 juin 1944

Depuis plusieurs semaines, ils ont préparé des actions de sabotages. "Le plan bleu pour les sabotages de lignes à haute tension. Le plan vert pour les sabotages ferroviaires", précise Jean-Luc Stiver, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. "Dans l'Indre, à partir du 6 juin, il va y avoir énormément de sabotages et de parachutages pour armer la Résistance et les maquis", ajoute l'historien.

À l'époque, ils sont une poignée de résistants dans les maquis de l'Indre. À la Libération du département en septembre 1944, ils seront plus de 15 000. "Les maquis vont investir les villes. Ils vont attaquer les banques, les perceptions, les dépôts de poste pour pouvoir subvenir à leurs besoins", poursuit Jean-Luc Stiver.

En riposte, l'armée allemande met en place "la politique de pacification nazie" : des massacres commis dans les villes. "Le 9 juin 1944, il y a plus de 60 morts à Argenton-sur-Creuse. Le 10 juin, c'est à Issoudun. _On tue femmes, enfants, vieillards, sans discernement. C'est la politique de pacification nazie qui consiste à terroriser la population_. On fait peur aux gens pour qu'ils arrêtent d'aider les résistants", explique Jean-Luc Stiver.