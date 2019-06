Dans l'Indre, "les copies du bac seront corrigées et rendues en temps et en heure"

Châteauroux, France

Les résultats du baccalauréat seront connus le vendredi 5 juillet. Ils seront rendus "en temps et en heure", assure Pierre-François Gâchet, le directeur académique des services de l'Éducation nationale, invité de France Bleu Berry ce jeudi 27 juin. Certains enseignants, notamment de philosophie, avaient annoncé leur intention de corriger les copies du bac mais de ne pas les renvoyer au rectorat. "La correction des copies relève des professeurs. Mais elles sont la propriété de l'État", rappelle Pierre-François Gâchet.

Sur France Bleu Berry, il indique que les professeurs qui voulaient faire de la rétention des notes ont été contactés. "Un dialogue s'est noué avec eux. Le droit de grève est incontesté et incontestable. Mais il s'agit de ne pas nuire aux élèves. Les copies seront corrigées et rendues en temps et en heure", certifie le directeur académique des services de l'Éducation nationale.

Aucune fermeture d'école dans l'Indre

Pierre-François Gâchet s'est également exprimé au sujet de la canicule en Berry. La préfecture de l'Indre a activé le plan alerte canicule de niveau 3 sur 4. "La fermeture des écoles est une décision qui appartient aux maires des communes, après avis de l'autorité académique. Aucune demande formelle n'a été présentée. Aucune école n'est officiellement fermée", assure le directeur académique des services de l'Éducation nationale.

Tout est fait pour que les conditions d'accueil soient les meilleures possibles pour les élèves. "Il faut tenir les enfants le plus à l'ombre possible, leur permettre de boire toute la journée de manière régulière et importante, annuler les activités sportives de plein air et puis faire très attention aux manifestations de coups de chaleur. Mais pour l'instant, aucun malaise n'est signalé", précise Pierre-François Gâchet. "Il est possible que des salles de classes soient condamnées parce qu'il fait trop chaud. Mais dans la plupart des cas, les cours vont se dérouler normalement", conclut-il.