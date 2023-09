Dans l'Yonne, la première année de médecine "PASS", inaugurée

Ça y'est ! La première année de médecine dans l'Yonne a officiellement ouvert ses portes à Auxerre, aux 16 étudiants inscrits, ce vendredi 1er septembre. Parmi eux, des icaunais, d'autres, venant de départements alentours. Cette première année de médecine s'appelle le PASS, le Parcours d'Accès Spécifique Santé, qui débouche sur plusieurs professions de santé comme médecin, dentiste, pharmacie, ou encore kinésithérapeute.

À Auxerre, cette première année se déroule dans les locaux de l'IUT, où les élèves assisteront aux cours à distance, en visio, des cours donnés au campus de Dijon. Forcément, cela demande pas mal d'organisation, explique Tristan Chardon, surveillant PASS. C'est lui qui est chargé d'encadrer les élèves, et de faire le pont avec la fac de Dijon. "J'accompagnerai les élèves pas à pas. Les visios se dérouleront au sein de l'IUT, je suis également chargé de récupérer les cours et de les donner aux étudiants, ils ne doivent pas s'inquiéter" explique-t-il.

Des visios qui peuvent inquiéter

Pas de présentiel, donc. Maureen, étudiante, s'inquiète un peu. "Je me dis que si jamais nous avons une question, ou si quelque chose n'est pas clair, il ne sera pas forcément possible de discuter avec le professeur". Mais son amie Chloé se veut plus rassurante. "Les visios, on en a eu pendant les confinements. Et là, la différence, c'est que nous sommes prévenus et encadrés" confie-t-elle.

"Après mes études, je me vois bien pratiquer dans l'Yonne"

Cette première année de médecine a été mise en place par Gilles Pirman, conseiller départemental à la santé. Le but, c'est évidemment de pallier au manque de soignants dans l'Yonne. Et cela tombe bien, les étudiants interrogés se voient bien exercer dans le département. "Je veux être kinésithérapeute et je sais qu'il en manque pas mal dans le département. Alors j'irai là où il en faut" conclut-elle.

Même si les cours sont en visio, les concours de fin de semestre eux, se dérouleront bien en présentiel, au campus de Dijon.