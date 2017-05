Dans l'Yonne les parents stressent aussi à un mois du bac

Le coup d’envoi de l’édition 2017 sera donné précisément le 15 juin, avec la traditionnelle épreuve de philosophie, pour le bac général et technologique. Alors évidemment chez les élèves de terminale la pression monte tout doucement . C'est aussi le cas des parents.

Dorothée , maman de Bertille en terminale S a hâte que le bac se termine car toute la famille doit composer avec les humeurs de sa fille. "C'est une source de stress à la maison. Autant pour elle que pour nous. Elle parle très très vite, elle dort mal. Et du coup pour nous aussi c'est un stress. Car on ne la sent pas très bien, et en plus pas du tout agréable à vivre."

Une angoisse que transmettent aussi les parents. Aglaé en terminale ES n'en peut plus des remarques. "Ils me disent Aglaé, bosse. Aglaé, fait tes devoirs. Faut qu'ils arrêtent de me mettre la pression."

Pas facile donc de trouver le juste milieu entre exigence et laisser faire. Selon Camille qui passe un bac ES les parents ont parfois du mal à doser leurs interventions . "Mes parents, c'est jamais assez bien ce que je fais de toute façon. Je ne sais pas s'ils le pensent vraiment ou si c'est pour me booster. Après c'est sans doute pour me motiver à bosser car sinon je pense que je ne ferais rien. Mais des fois c'est soûlant."

Réviser son Bac dans un endroit agréable, c'est mieux ! © Maxppp -

Pascale dont le fils Alexis passe son bac S a peut être une partie de la solution. "Je lui fais une entière confiance. On est toujours inquiet parce qu'on veut voir ses enfants réussir. Après c'est pas un drame si il ne réussit pas du premier coup."

La période avant le Bac, c'est également stressant pour les parents. Reportage d'Isabelle Rose Copier

L'an dernier en France, 9 candidats sur 10 ont obtenu leur bac général ou technologique.