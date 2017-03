Quand on est prof dans l'Yonne, on a tendance à y rester !

Libérez-nous! C'est le message des enseignants icaunais réunis ce mercredi après-midi devant l'inspection académique à Auxerre.

Le département manque de professeurs. Résultat, les demandes de mutation, de rapprochement de conjoint, sont loin d'être satisfaites. Les syndicats (SNUipp-FSU) dénoncent une injustice et un mépris pour leur situation personnelle. Ils ont remis une pétition à la directrice d'académie.

Johann Gout est instituteur à l'école maternelle Maillot de Sens et membre du SNUipp:" L'Yonne étant déficitaire, recrute beaucoup de jeunes. On est prisonnier de l'Yonne. Pour un congé formation ou une demande de détachement à l'étranger, on y a pas droit. Sur les rapprochements de conjoints on compte 70% de demandes satisfaites en côte d 'or pour 24% dans l'Yonne".

_"L'Yonne, on en sort jamais" - Johann Gout

Valentine Joubin a rencontré des institutrices qui se sentent prisonnières. Manon est originaire de Saône et Loire. Juste après le concours elle a été envoyée à Auxerre puis Sens. Après trois ans, elle commence à avoir le mal du pays." J'ai ma maison et mon conjoint qui m'attendent. On en peut plus de faire 600 kms par semaine"

_"Faire 600 kms par semaine, on en peut plus !" - Manon

On rencontre de plus en plus d' enseignants frustrés, qui manquent de motivation.Et pourtant Laurie, qui vient aussi de Saône et Loire, aime son école de Cuy près de Sens. "J'ai été agréablement surprise, on est très bien accueilli, mais on voudrait rentrer chez soi"

© Radio France - Valentine Joubin

Le reportage de Valentine Joubin

Selon les syndicats, l'Yonne a désormais la réputation du département où il ne faut pas passer le CAPES parce qu'après, on en sort jamais.