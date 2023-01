Dans la Loire, deux communes se mobilisent contre la fermeture d'une classe de leur école primaire

Ce sont deux communes vent debout contre l’inspection d’académie. Dans le Pilat, les villes de Véranne et Saint-Appolinard forment un RPI, un Regroupement pédagogique intercommunal. Autrement dit, elles partagent cinq classes, entre a petite section et le CM2. Il y a quelques jours, les parents d'élèves et les mairies ont appris que l'une de ces classes allait possiblement fermer à la rentrée prochaine. Une annonce alors qu'une des institutrices part à la retraite. Les habitants ne comptent pas se laisser faire.

Les parents d'élèves prévoient un rassemblement vendredi 20 janvier pour défendre leur école. © Radio France - RadioFrance

"On est dans un petit village, on existe, nos enfants sont là"

Le vent souffle fort à Véranne, mais les banderoles sont bien accrochées au grillage de l'école. On peut y lire : "Non à la fermeture de classe" ou encore "classe fermée = enfants méprisés". Les parents sont encore sous le choc. Sandrine vient chercher ses deux petits : "C'est n'importe quoi. On est compté comme des moutons. Il manque deux enfants et il faudrait qu'on condamne tout le monde à avoir des grandes classes de 20 à 25 élèves. Là, le coup est très dur. C'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. On est dans un petit village, on existe, nos enfants sont là !", lance Sandrine les larmes aux yeux.

Juste à côté Thierry acquiesce. Il s'est installé il y a cinq ans à Véranne. Aimé son fils est en moyenne section, Anouck sa fille, en CP. Il ne comprendrait pas une telle fermeture puisqu'il défend sa commune : elle est attractive. "Fermer une classe aujourd'hui, c'est mettre à la porte les 50 enfants qui voudront s'inscrire dans les trois années à venir. Et on sait que c'est beaucoup plus facile de fermer une classe que d'en ouvrir une", s'inquiète le père de famille.

Le soutien des mairies

Les parents d'élèves craignent aussi le passage des classes de double niveaux à des classes avec trois niveaux d'enseignement. Le maire de Véranne, Michel Borel, soutient ces parents et il soutient son école. La fermeture d'une classe, c'est le risque de voir les familles aller s'installer ailleurs. "Aujourd'hui, il y a cinq classes. Demain, il y en aura peut être plus que quatre, après demain trois et ainsi de suite. Et c'est la fin d'un village. Nous n'avons pas beaucoup de commerces. L'École, c'est un centre de vie, un lieu de vie important", anticipe l'élu de la commune de 900 habitants.

Et puis Michel Borel confirme le dynamisme de sa commune : cinq permis de construire délivrés l'année dernière et une vingtaine de logements qui seront mises à la location en 2023.

Même soutien du côté d'Annick Flacher, la maire de Saint-Appolinard qui compte 700 habitants. "Quand on ferme une classe quelque part, on ne la rouvre que deux ou trois ans après. Et pendant deux ou trois ans, les élèves s'en vont parce que les effectifs deviennent trop importants et les parents vont voir ailleurs. C'est pour ça qu'on est très mobilisés. Pour moi, un village sans école, c'est un village mort*. On ne peut pas se permettre de donner encore des bâtons pour nous faire battre.*" L'élue regrette le manque de soutien de l'administration : "Les communes font d'énormes investissements, que ce soit pour les cantines, pour l'école, pour le périscolaire, pour tout ce qui environne l'école. On a un peu de mal à admettre que l'administration nous suive pas", confie Annick Flacher.

Les habitants organisent une manifestation ce vendredi 20 janvier, à partir de 8 heures, devant l’école de Véranne.