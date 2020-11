Dans la Loire, élèves et professeurs se retrouvent deux semaines après le meurtre de Samuel Paty

L'hommage après l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre dernier va finalement être réduit à sa portion congrue, mais les élèves de la Loire et leurs professeurs vont tout de même respecter une minute de silence en sa mémoire, à 11h, ce lundi 2 novembre, comme partout en France. France Bleu Saint-Etienne Loire leur consacre une journée spéciale et leur donne ici la parole, afin de comprendre leurs craintes, leurs questionnements, et leurs attentes en cette rentrée hors du commun.

Retrouver les élèves quinze jours après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine

A cause des vacances, les élèves n'ont pas encore pu parler de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine avec leurs professeurs. Quinze jours après, certains d'entre eux ont toujours des questions plein la tête, et même des angoisses bien réelles, comme Iliane, en seconde au lycée Claude-Fauriel de Saint-Etienne : "ça me fait très peur. J'imagine que ça aurait pu mon prof d'histoire, qui nous avait fait un cours sur la liberté d'expression."

Elle s'est informée en famille, mais aussi sur les réseaux sociaux, tout comme Liam, lycéen montbrisonnais en bac pro Gestion de milieux naturels. Cela ne l'a pas plus avancé : "je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont fait ça. Je crois qu'on va en parler dans mon lycée, j'ai envie d'entendre les avis de mes profs et des élèves." Une telle attente à l'égard de l'école n'étonne pas Brigitte Dumoulin, professeur de français et d'histoire-géographie en filière professionnelle à Roanne.

Je sais par expérience que les élèves auront plus de silences que de questions. Brigitte Dumoulin, enseignante.

Pour autant, elle ne s'attend pas à être assaillie de questions en cours : "Parfois, quand le choc est profond, le silence est rassurant. Et la première chose à faire, c'est de faire naître des questions. Il est important de ne pas laisser les événements sans médiation par la parole, le travail de la classe, la réflexion commune. Ça ne sera peut-être pas mardi, pas mercredi, c'est une question de temps long, mais il faudra faire en sorte de remonter les questions pour aller vers plus de sérénité".

Comment se rendre audible des élèves, une nouvelle fois frappés par une actualité macabre ? Laurent Pireyre, professeur d'histoire-géographie au lycée Honoré d'Urfé de Saint-Etienne, veut à tout prix éviter un effet de "banalisation" : "On va devoir être dans l'hommage, mais aussi dans l'analyse et pas uniquement dans l'émotionnel. C'est une génération qui a passé malheureusement déjà beaucoup de temps à faire des hommages divers et variés. Il ne faut pas que cela perde en pertinence pour eux."

Éduquer à la laïcité et la liberté d'expression : oui, mais comment ?

Les professeurs sont donc attendus au tournant en cette rentrée. Un trop grand rôle que rechigne à endosser Sandrine Melot, professeur d'anglais au lycée Etienne-Mimard, à Saint-Etienne, et membre du syndicat FSU : "Ça n'est pas la première fois qu'on vit cela. Je me souviens du lendemain des attentats de 2001, ou du lendemain des attentats de 2015. Ce sont des situations très angoissantes, et on se retrouve en 2020 toujours aussi dépourvus pour y répondre. Au quotidien, on fait tous du mieux qu'on peut pour éveiller les élèves à la liberté d'expression, mais tout ça avec très peu de moyens et très peu de formation."

Concernant les moyens, les professeurs d'histoire-géo regrettent des heures d'EMC (Education Morale et Civique) trop peu nombreuses dans les emplois du temps : une heure toute les deux semaines par exemple en filière générale au lycée. En filière professionnelle, c'est là aussi "pas assez d'heures", selon Brigitte Dumoulin, qui pointe même la disparition de thèmes essentiels de la citoyenneté dans les programmes scolaires : "avec la réforme des programmes d'il y a deux ans, dans les classes de première en filière professionnelle, on ne parle plus de l'historie du fait religieux en France, ou de construction de la citoyenneté au féminin depuis un siècle. Ces disparitions, elles sont dommageables à l'enseignement que nous portons et à la construction du principe laïque qui doit être fait à l'école."

A ses yeux, l'école doit se ressaisir de projets autour de l'éducation à la laïcité et la liberté d'expression : projets inter-disciplinaires, via l'histoire, ou encore via la littérature. C'est ce qu'a fait Laurent Pireyre avec deux classes de Terminale l'année dernière : un travail autour d'un roman épistolaire, qui a donné lieu à une rencontre avec l'auteur et des débats retransmis sur la webradio du lycée Honoré d'Urfé. "Les élèves ont pu s'identifier à l'héroïne; il y a quelque chose de moins frontal et puis aussi de moins scolaire à fonctionner ainsi", remarque le professeur.

Et les parents d'élèves dans tout cela ?

Les parents d'élèves assument eux aussi, souvent, une part de l'éducation au fait religieux, à la laïcité et la liberté d'expression. C'est le cas dans la famille de Maéline, en 5e au collège à Saint-Just-Saint-Rambert. Pour ces vacances, elle a notamment révisé un chapitre d'histoire consacré aux contacts entre monde chrétien et musulman au VIe siècle. Son père Christophe Le Roch y a trouvé un parallèle pour tenter d'éclairer l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine mais aussi celui de Nice.

Pour autant, ce père de trois enfants d'âge différents (maternelle, primaire, collège) se sent dépassé par les derniers événements : "On a du mal à trouver les bons mots. Pourtant avec les enfants, c'est important, sans les faire verser dans l'angoisse. Là pour le coup, je pense que c'est vraiment le rôle de l'école d'instruire nos enfants sur ces événements." Il a tenté de pallier l'absence d'école, face aux questions récurrentes de ses enfants.

Le rôle des parents dans l'éducation à la laïcité ou la liberté d'expression peut être source de conflits avec l'école (c'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé à Conflans-Saint-Honorine). Brigitte Dumoulin ne nie pas la friction, mais assure qu'"il n'y a pas de vérité révélé, ni la maison, ni à l'école. Le discours de la famille ne doit pas passer pour un discours qui n'est pas fondateur de quelque chose. Le discours de l'école doit assurer à chaque élève les moyens de réfléchir par lui-même." Et de rappeler la lettre de Jules Ferry aux instituteurs en 1883, qui les enjoint à ne pas mettre en difficulté les parents : "En tant que lieu où les professionnels s'expriment, l'école doit être attentive à cela", ajoute-t-elle.