Loire : le syndicat enseignant SNES-FSU s'inquiète d'un nombre "insuffisant" de professeurs à la rentrée

Le syndicat enseignant SNES-FSU s'inquiète pour la rentrée prochaine dans les collèges et lycées de la Loire. Le nombre de postes doit être revu à la baisse, ce qu'il a dénoncé le 3 mars lors du Comité Départemental de l'Education Nationale. Le syndicat appelle à la mobilisation.

Illustration - Dans les lycées ligériens, plus de 24 équivalents temps pleins vont être supprimés selon le SNES-FSU.

Le SNES-FSU appelle à la mobilisation dans la Loire, dans un communiqué publié le 3 mars. D'après ce syndicat enseignant, le nombre de postes de professeurs en collèges et lycées prévu pour la rentrée prochaine dans le département est très "insuffisant". Il l'a dénoncé le 3 mars au cours du Comité Départemental de l'Education Nationale. Au collège par exemple, la Loire comptera 70 élèves en plus mais l'équivalent de trois postes vont être supprimés.

Dans les lycées, même si le nombre d'élèves baisse, le SNES-FSU explique que 24 équivalents temps plein vont disparaître. "On aurait pu espérer au sortir de la crise sanitaire, des conditions de travail plus favorables pour les enseignants et leurs élèves", est-il écrit dans son communiqué.