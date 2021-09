Dans la Manche, la sonnerie de la rentrée a de l'avance dans certaines communes

C'est déjà l'heure de la rentrée et de quelques larmes dans certaines villes de la Manche qui anticipent la rentrée... d'une journée. A Lessay, Gavray ou encore Saint-Hilaire-du-Harcouët, les municipalités ont demandé à décaler la rentrée parce que les écoles sont fermées certains jours pour les grandes foires traditionnelles de ces villes. Il s'agit donc de rattraper ce jour de fermeture.

Adaptation aux foires millénaires

A Gavray, Lessay ou Saint-Hilaire-du-Harcouët. Dans ces villes, on a désormais l'habitude, la sonnerie résonne avec 24 h d'avance. A Gavray, ce sont tous les élèves de la maternelle à la 6e qui ont préparé leur cartable et se lèvent plus tôt dès ce mercredi. C'est la même situation à Saint-Hilaire-du-Harcouët, pour ceux qui rentrent en 6e et pour les élèves des écoles Lecroisey, Beauséjour et Immaculé Conception, les établissements du centre ville. Une tradition explique Nelly Bodin, adjointe aux affaires scolaires : " nous avons en novembre la foire Saint Martin qui peut attirer 10000 visiteurs et elle se trouve dans le périmètre de la ville. On a demandé à fermer les écoles le mardi de la Saint Martin pour une question de sécurité et de praticité pour tous." La municipalité réfléchit aussi à harmoniser la date de cette rentrée avec celle des autres écoles comme celles de Virey pour faciliter notamment les services de cantines.

Temps précieux pour les 6e

A Saint-Hilaire-du-Harcouët, de la maternelle à la 6e, depuis plusieurs années, on reprend avec 24h d'avance. Le principal du collège Jules Verne, Olivier Millet s'apprête donc à ouvrir la porte de son établissement aux 6e dès ce mercredi 1er septembre. L'occasion aussi cette année de les bichonner un peu, surtout pour une rentrée encore particulière sur fond de crise sanitaire. " On ne cherche pas à les rassurer parce qu'ils ne sont pas forcément inquiets, mais l'idée est d'avoir le temps de leur expliquer les règles en général du collège et celles en lien avec la situation sanitaire. Ce temps avec les 6e s'avère encore plus nécessaire ces derniers temps que dans le passé."

Il ne s'agit pas de créer un climat anxiogène mais l'accueil avec les professeurs principaux, le passage de l'infirmière dans les classes vont permettre d'expliquer les enjeux et contraintes liés à cette situation.