Dans la métropole lilloise, un collectif de parents d'élèves appelle au boycott de l'école ce samedi matin

Des parents d'élèves appellent au boycott de l'école ce samedi 25 mars. Le collectif des parents de la métropole lilloise, créé pour dénoncer le choix d'une quinzaine de communes autour de Lille de faire travailler les enfants le samedi matin au lieu du mercredi matin, continue de se mobiliser.

Le collectif des parents de la métropole lilloise, qui a vu le jour pour réclamer l'école le mercredi matin, appelle à un boycott des cours ce samedi matin, le 25 mars. Il invite les parents à ne pas mettre les enfants à l'école, pour protester contre le choix d'une quinzaine de maires de la métropole lilloise (Lille, Villeneuve d'Ascq, Marcq en Baroeul, Ronchin, la Madeleine, etc.). Les communes qui maintiennent le samedi matin travaillé sont ultra-minoritaires, 4,5% dans la région, 2,5% au niveau national, "un choix complètement anachronique et isolé sur le territoire", dénonce Ingrid Brulant, porte-parole du collectif des parents de la métropole lilloise, collectif indépendant et apolitique.

Déni de démocratie

Trois ans après la réforme des rythmes scolaires, ce choix est actuellement en débat dans les conseils d'écoles, mais un certain nombre de communes, dont Lille, ont déjà fait savoir qu'elle ne changerait pas d'avis l'année prochaine. Geoffrey Nutten, père de deux enfants scolarisés à Ronchin, dénonce "un déni de démocratie". Pour lui, qui affirme ne jamais faire manquer une matinée de samedi à ses enfants, c'est un "crève-cœur de participer au boycott. Mais cela exprime un ras-le-bol".

Parents invités à débattre ce samedi

Le collectif invite les parents qui souhaitent discuter de ce sujet à se retrouver ce samedi à 10h30 au parc Jean-Baptiste Lebas, à Lille, mais aussi à 9h30 au parc de la mairie d'Hellemmes.

