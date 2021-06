Dans la Sarthe, un brevet des collèges sur fond d'année tronquée par le covid-19

"Je suis de nature stressée alors là un examen pour lequel je ne me sens pas prête, évidemment je suis très stressée", confie Anna, candidate au brevet des collèges au Mans. Il faut dire que dans la Sarthe, particulièrement touchée par le coronavirus, les troisièmes n'ont pas eu une année simple. "On a été plus souvent en demi-jauge, on a pas eu autant de cours que dans d'autres zones. On a l'impression que c'est injuste que l'on passe le même examen que tout le monde", raconte Romane, elle aussi élève en troisième au collège Saint-Julien du Mans.

Une tolérance des examinateurs

Face à cette situation, elle compte sur la tolérance des examinateurs. Une tolérance, déjà appliquée lors du contrôle continu, témoigne Delphine Gaschet, représentante enseignante du SNES dans un collège de Connérré. "On a tous été plus souple cette année. Après, les consignes seront données par le Ministère aux correcteurs. Je pense que ce seront des consignes de bienveillance mais les sujets sont nationaux. On n'est pas à l'abri d'un élève qui fait une crise de panique face à un thème qu'il n'a pas abordé en cours", regrette-t-elle.

Pour elle, les parents qui le souhaitent auraient des motifs de déposer un recours au tribunal administratif pour rupture d'équité.