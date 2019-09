Dans la Somme, la réouverture de l'école de Rethonvillers est "un retour aux sources"

C'est une histoire unique dans la Somme pour cette rentrée 2019. Alors que plus d'une vingtaine d'écoles ferment, celle de Rethonvillers vient de rouvrir ses portes ce lundi matin. Elle accueille une classe de 11 élèves de CE1. Un moment fort en émotion pour la commune.

Rethonvillers, France

Personne ne s'y attendait et pourtant, 18 ans après avoir fermé ses portes et contre la vague de la vingtaine de fermetures d'école dans la Somme, l'école de Rethonvillers dans l'est du département vient de renaître ce lundi matin.

Dans la cour, Philippe Lefèvre, le maire de la commune, est très ému : "C'est un peu de nostalgie parce que c'est une cour que j'ai fréquenté dans mon jeune temps puisque je suis né à Rethonvillers, et puis c'est un événement ! Je ne peux être que satisfait de l'ouverture d'une classe, grâce je dirais à la mesure Macron qui dédouble les cours élémentaires." Rethonvillers appartient au Réseau d'Education Prioritaire (REP) du canton de Roye, concerné par le dédoublement des classes de CP et de CE1. La commune fait aussi partie du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Carrépuis. Puisqu'il n'y avait pas de salle disponible pour dédoubler la classe dans les autres villages du RPI, Philippe Lefèvre a sauté sur l'occasion.

Au fond de la cour, la "vraie" salle de classe de Rethonvillers est encore en travaux. Les élèves devrait s'y installer d'ici le mois de janvier. © Radio France - Noémie Philippot

Après 18 ans de fermeture, des travaux s'imposent et ne sont pas tout à fait terminés : "Cette ancienne salle de classe servait de remise pour le matériel du comité des fêtes et de la commune. On a dû déménager, les travaux sont en cours, subventionné à 40% par l'Etat. Pour le premier trimestre, la classe est dans la salle de convivialité que l'on louait, en attendant que les travaux soient terminés" explique le maire.

La petite école de Rethonvillers est à l'extrême opposé de la tendance aux Regroupements Pédagogiques Concentrés (RPC), comme celui de Oisemont : flambant neuf, équipé en numérique, il accueille 360 élèves. Mais Philippe Lefèvre le garantit : il y a tout ce qu'il faut pour bien apprendre ici. "Le professeur va être tout seul, peut-être un peu solitaire mais ça n'empêche pas la qualité de travail !"

Benoît Antiochus va enseigner à Rethonvillers, dans l'école où son père et son grand-père étaient élèves ! © Radio France - Noémie Philippot

Les gens qui viennent pour faire construire demandent deux choses : est-ce qu'il y a internet et est-ce qu'il y a l'école dans le village." - Philippe Lefèvre, maire de Rethonvillers

La réouverture de l'école est aussi "un retour aux sources pour les enfants" estime l'élu, "et puis j'ai aussi entendu des voisins me dire "ça va faire drôle de réentendre le cri des enfants à la récréation, c'est pas désagréable !"" raconte-t-il avec les yeux qui brillent. Philippe Lefèvre espère aussi que cette école va attirer de nouveaux venus : "Les gens qui viennent pour faire construire en général demandent deux choses : est-ce qu'il y a internet et est-ce qu'il y a l'école dans le village."

La petite école face à la baisse de la démographie scolaire

Rethonvillers retrouve donc son école, mais pour combien de temps ? Difficile de le dire : "le réseau d'éducation prioritaire, il y en a encore pour trois ans sous la présidence d'Emmanuel Macron. En plus, il y a quand même une baisse de la démographie scolaire, tous les ans, on n'y peut rien. Dans le regroupement on perd environ deux à trois élèves tous les ans" explique le maire. "Au fil des années, ça risque d'être inquiétant sauf bien sûr s'il y a des habitants qui viennent s'installer dans le village et des élèves partis ailleurs qui reviennent dans notre regroupement." L'appel est lancé.