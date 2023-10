Dans la Somme, trois enfants sur dix n'ont pas de mode de garde avant trois ans

Selon l'UFC-Que Choisir, il manque cruellement de personnels en crèche et d'assistantes maternelles. (Photo d'illustration)

"C'est très difficile de trouver une place en crèche", confirme Slimane, père de trois enfants et Amiénois. Comme beaucoup d'autres parents, il a dû attendre pour placer un de ses fils en crèche. "Ils nous ont proposé une place en liste d'attente. Du coup, ils nous appelaient quand il y avait un absent à la crèche".

Face à ces difficultés, beaucoup de parents abandonnent alors l'idée de faire garder leurs enfants de moins de trois ans, et c'est justement ce que dénonce l'association de défense de consommateurs UFC-Que Choisir. Elle vient de publier un nouveau rapport dans lequel on apprend que dans la Somme, trois enfants sur dix ne sont pas gardés "formellement", c'est-à-dire en crèche ou auprès d'une assistante maternelle. "C'est galère et ça risque de l'être davantage dans les années à venir", assure Christine Brunel, chargée de la communication de l'association dans la Somme.

Manque de places et de personnels

Selon cette étude, ce manque de solutions pour les parents vient principalement du manque de places en crèche. En 2022, dans la Somme, 39 postes étaient vacants dans les crèches du département. S'ajoute à cela la baisse du nombre d'assistantes maternelles, deuxième mode de garde le plus utilisé dans la Somme. Depuis 2016, les effectifs ne font que de chuter selon l'UFC-Que Choisir, qui enregistre une baisse d'agrément de 891 entre 2016 et 2020.

Le département de la Somme reconnaît également ce problème, tout en rappelant qu'il compte 115 crèches pour plus de 2 000 places, ainsi que près de 3 000 assistants maternel, soit l'équivalent de 10 605 places théoriques. Le Conseil départemental annonce également qu'il va lancer une campagne de communication dès le mois de novembre avec la CAF pour essayer de revaloriser l'image du métier d'assistante maternelle.