Dans la Somme, une nouvelle sectorisation des collèges pour mieux répartir les élèves

La Somme va connaître sa première sectorisation des collèges depuis une vingtaine d'années. L'objectif : mieux répartir les élèves dans les collèges, pour éviter la saturation de certains établissements. Cette sectorisation est le fruit de trois ans d'échanges entre les élus, le département, le rectorat, les parents et les enseignants. D'abord, une bonne nouvelle : aucun collège samarien ne sera fermé à la rentrée prochaine. Par ailleurs, la nouvelle carte a été pensée en fonction des questions de transports pour les enfants.

Cette sectorisation a été établie pour s'adapter à la perte d'élèves depuis 7 ans : 24.600 élèves perdus tous niveaux dans la Somme, - 394 dans les collèges samariens entre la rentrée 2022 et 2023.

Quatre zones de la Somme concernées par la sectorisation

Quatre zones de la Somme sont concernées par la sectorisation des collèges : certains collèges d'Amiens Métropole, autour d'Albert, en Picardie maritime et dans le Ponthieu. Pour mieux répartir les élèves de certaines communes sont rattachées à de nouveaux établissements. Par exemple, le collège de Corbie est rempli à 48% ; celui de Villers-Bretonneux à presque 100% de ses capacités. Les enfants de Le Hamel seront donc envoyés au collège de Corbie et non plus à Villers Bretonneux dès la rentrée 2023.

Cette sectorisation est plutôt réussie selon les enseignants. Toutefois, Guillaume Ancelet, secrétaire départemental du syndicat des professeurs du second degré FSU regrette certains découpages qui nuisent à la mixité sociale : "Certaines familles demandent des dérogations, qui permettent de scolariser son enfant dans un autre collège que celui de son secteur, en demandant certaines options ou en donnant une adresse parfois un peu fictive. Avec ces dérogations, je vois que certains établissements du réseau d'éducation prioritaire - comme à Amiens Guy Maréchal, César Franck ou Edouard Lucas - perdent potentiellement des élèves. C'est le cas aussi de Rosa Parks, qui recrute principalement ses élèves quartier Etouvie et peine à accueillir des élèves de communes alentour comme Dreuil ou Argoeuves", détaille Guillaume Ancelet.

Des réajustements dans les collèges du sud d'Amiens

Pour "éviter une fuite des élèves de certains établissements", le secrétaire du FSU 80 suggère "d'organiser des liens, avec les écoles publiques qui renforceraient les ponts avec les collèges publics. Les enfants pourraient faire des visites dans ces établissements, pas forcément avec leurs parents", conclut Guillaume Ancelet.

Pour la FSU, il faudra aussi des réajustements sur cette sectorisation, par exemple dans le sud d'Amiens. Il faudrait par exemple soulager davantage le collège Sagebien, qui accueille des élèves au-dessus de 100% de ses capacités.