Dans la Vienne, une rentrée sous le signe des travaux pour les collégiens

Poitiers, France

Le Plan Collèges a été lancé en 2015 par le Département de la Vienne. Une enveloppe de 110 millions d'euros pour mettre aux normes et moderniser les 34 établissement publics du département. Un plan qui doit courir jusqu'en 2025.

Un 35ème collège en préparation

Cette année, 33 collèges ont connu des travaux, notamment pendant les vacances. Des réparations, des entretiens et des travaux de modernisation : à René Descartes à Châtellerault et Georges David à Mirebeau, les équipements de sécurisation ont été installés. Le collège Prosper Mérimée de Saint-Savin était le dernier du département à ne pas avoir de self-service : c'est désormais chose faite.

Mais le plus gros chantier reste encore à venir : la construction d'un trente-cinquième collège à Vouneuil-sous-Biard. L'appel d'offres de travaux a été lancé fin août pour un début de travaux en décembre 2019. Ce nouvel établissement - dont on ne connaît pas encore le nom -devrait ouvrir pour la rentrée 2021. Un calendrier serré, mais qu'il faudra tenir : le collège accueillera les élèves d'Henri IV (en centre-ville de Poitiers) qui connaîtra de lourds travaux.

Les transports scolaires désormais gérés par la région

Ce nouveau collège a pour but d'accueillir les élèves du département de plus en plus nombreux. Le vice-président du département en charge de l'Education, Henri Colin, tient à rassurer les familles : cette construction ne prépare en rien la suppression des collèges de zones rurales. " Notre volonté c'est de maintenir les collèges où ils se trouvent. Ne prolongeons pas le temps de transport de nos élèves qui habitent en périphérie de nos départements".

Pourtant, l'offre de transport inquiète : auparavant à la charge du département, c'est désormais la région qui gère ce volet. Et les conditions pour maintenir ou mettre en place des arrêts de car sont strictes : il faut au minimum trois enfants par arrêt, et que ceux-ci habitent à plus de trois kilomètres de leur établissement. Des conditions pour lesquelles le département faisait auparavant des dérogations : "Si des enfants habitent à 2,5 kilomètres mais doivent traverser une nationale par exemple, bien sûr qu'on leur a installé un arrêt de car". Selon les estimations du département, l'offre de transport scolaire pourrait perdre un tiers des arrêts actuels d'ici quelques années.