Dans le Poitou, la mobilisation contre les épreuves anticipées du nouveau bac se poursuit

Alors que les nouvelles épreuves anticipées du bac, les E3C, ont commencé il y a une quinzaine de jours, plusieurs professeurs et élèves de lycées poitevins continuent de se mobiliser contre cette réforme.

Département Vienne, France

Après la grève de plusieurs enseignants dans des lycées du Poitou en début de semaine, pour marquer leur opposition aux nouvelles épreuves du baccalauréat pour les élèves de premières, c'est au tour des élèves de se mobiliser.

Au lycée Desfontaines de Melle, les élèves font un blocus

Ce mercredi matin, les élèves du lycée Desfontaines de Melle devaient passer leur épreuve d'histoire-géo des E3C, pour Epreuves Communes de Contrôle Continu. Mais, alors que leurs professeurs organisaient un piquet de grève devant l'établissement, ils ont refusé d'entrer dans les salles d'examen. Les élèves de première se sont allongés devant les salles de classes puis ont fait le tour du lycée en chantant pour empêcher la tenue des épreuves.

Ils sont censés repasser ce jeudi l'épreuve d'Anglais de lundi, reprogrammée suite à des dysfonctionnements : le chef d'établissement ayant dû faire appel à des surveillants supplémentaires pour remplacer les grévistes, certains élèves ont été laissés dans la salle sans surveillance, avec les sujets, selon les dires des élèves et des enseignants. Une classe n'a pas eu accès à la totalité du document à étudier. les élèves de premières envisagent de bloquer à nouveau les salles d'examen.

Les professeurs du lycée, de leur côté, dénoncent "un fiasco" qui les a poussés à faire valoir leur droit de grève. Ils organisent un échange avec élèves et parents ce jeudi 23 janvier à 19h, salle Jacques Prévert, "dans un souci d'éclaircissement de [leur] position".

Une gaffe dans un sujet d'Espagnol

Autre point de tension pour les enseignants : les sujets. Le post Facebook fait le tour des réseaux sociaux. Une photo, présentée comme un sujet d'Espagnol distribué au lycée Camille Guérin de Poitiers, dénonce une erreur dans l'énoncé, comme le montre la capture d'écran ci-dessous.

Capture d'écran d'un sujet présenté comme celui d'espagnol distribué pour le bac au lycée Camille Guérin à Poitiers. - Capture d'écran - Facebook

C'est un exemple de plus de la précipitation et de l'impréparation de la réforme pour Julien Dupont, c'est le secrétaire départemental du SNES/FSU dans la Vienne. "On dénonce cette impréparation des épreuves".

Le rectorat de Poitiers n'était pas joignable ce mercredi soir pour nous confirmer cette information.