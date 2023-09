Dans le Poitou, le dispositif "30 minutes d'activité physique par jour" plébiscité par les écoles

Trente minutes d'activité physique par jour. Depuis 2020, le gouvernement a lancé ce dispositif dans les écoles françaises. Il vient compléter les heures de sport déjà données par les professeurs. "On a des pratiques qui augmentent en terme de sédentarité", explique Bénédicte Robert, la rectrice de l'académie de Poitiers. A Saint-Georges-lès-Baillargeaux, le dispositif est plébiscité.

Lutter contre la sédentarité

"Cela crée des problèmes de surpoids, des capacités pulmonaires et cardiaques réduites. Installer ces 30 minutes d'activité quotidienne c'est important pour tous les enfants", ajoute la rectrice. Le sport chez les enfants doit encore être adopté. "Moi je fais de la batterie, la corde à sauter je n'y arrive pas trop", sourit Evan, 9 ans.

De son côté Tom attend avec impatience les activités du jour. "Cela nous permet de bouger un peu", souligne celui qui vient de souffler ses 8 bougies. "Cela leur permet de se dépenser pour revenir en classe plus apaisé", explique Léonie, professeur CM1-CM2 dans cette école élémentaire.

"Le sport, c'est un des critères de différenciation sociale, on sait qu'il y a des milieux où on ne fait pas du tout de sport. Tous les enfants dans ce type d'activité en ont l'occasion", ajoute Bertrand, un autre professeur. "On a des soucis de sédentarité avec les écrans qui se développent plus à l'adolescence mais il faut leur inculquer le sport dès maintenant", conclut le directeur de l'établissement Yohan Fombeur.