Dans le Sud Mayenne, des CM1 et CM2 sensibilisés sur les dangers sur les réseaux sociaux

Comment sensibiliser les plus jeunes aux risques sur les réseaux sociaux ? Comment protéger ses données ? Comment parler du cyberharcèlement ? Pour tenter de répondre à ces questions, à Renazé dans le Sud Mayenne, le Centre Social Douanier Rousseau, a imaginé un projet de six séances sur le thème des réseaux sociaux. Des rencontres pour expliquer le fonctionnement des plateformes mais aussi comprendre les risques. Ces séances ont été pensées pour deux classes d'élèves, en CM1 et en CM2, de l’Ecole Ernest Guillard.

Prévenir des dangers plus tôt

Après une première séance, une animation de prévention a été organisée, mardi 10 mai, avec deux gendarmes de Craon. Protection des données personnelles, échanges de données, cyberharcèlement, pédocriminalité et une vidéo de sensibilisation, de nombreux thèmes ont été évoqués simplement pour sensibiliser les élèves. Car désormais, c'est important d'en parler plus tôt "Il y a encore quelques années, on pouvait se permettre de faire cette prévention à partir du niveau collège, voire même fin de collège, en 4e, 3e, explique Guillaume Nicolas_. Aujourd'hui, on voit bien que la prévention est parfaitement adaptée dès les classes de CM1, elle est même fortement conseillée." Et l'important pour les enfants, c'est de parler à leurs proches. "C'est primordial de parler des choses qui les perturbent, qui peuvent paraître choquantes. La clé, c'est vraiment la communication."_

Cette séance fait partie d'un projet de six rencontres organisées par le Centre Social Douanier Rousseau. "Dans un premier temps, on a essayé de les questionner sur "Qu'est-ce qu'un un réseau social ?", précise un animateur du centre. Et les séances suivantes, l'idée c'est vraiment échanger avec eux, sur ce qu'ils peuvent publier, ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire." Dans les séances suivantes, les fakes news, l'utilisation des écrans et des jeux seront abordés. La prochaine rencontre sur le cyber harcèlement aura lieu le 17 mai et à la fin du projet, un théâtre forum est organisé vendredi 17 juin avec les élèves et leurs parents. Un temps sera proposés à des parents de jeunes ensuite.