Dans le sud Mayenne, des enfants écrivent une charte contre le harcèlement à l'école

Une vingtaine d'élèves de primaire de Château-Gontier, Azé et Loigné travaillent sur ce projet depuis plusieurs mois afin de sensibiliser leurs camarades à ce sujet sensible.

"Nous, enfants, contre le harcèlement moral, physique et verbal, le respect de chacun est important, pour le vire ensemble" : voilà ce qui est notamment écrit sur cette charte agrémentée de plusieurs dessins pour la compréhension des plus petits. Mépris, exclusion, brimades, insultes, humiliations, racket, dès l'école primaire, selon de nombreuses études, des enfants deviennent des souffre-douleur, d'autres de vrais tyrans. A travers cette charte, ces élèves mayennais vont ainsi pouvoir mieux appréhender et combattre le harcèlement.

La charte des élèves contre le harcèlement © Radio France

Le harcèlement scolaire peut malheureusement conduire à de graves dépressions et même au suicide. Et puis depuis quelques années, une nouvelle forme de harcèlement est apparue, celui des réseaux sociaux. La charte des enfants de Château-Gontier, Azé et Loigné doit être prochainement placardée dans toutes les écoles de la région.