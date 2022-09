Dans le Tarn, trois familles entrent en "désobéissance civile" : ils refusent de scolariser leurs enfants

A Albi, une dizaine de familles ont répondu l'appel du collectif tarnais Nons'collectif pour leur "non rentrée". Ils défendent le droit de la libre instruction de leurs enfants.

Dans le Tarn, le jour de la rentrée scolaire, trois familles sont entrées en "désobéissance civile", contre l'obligation prononcée par le rectorat de scolariser leurs enfants. Adeptes de "l'école à la maison" ou plutôt "d'instruction en famille" (IEF), ce choix de vie leur est de plus en plus compliqué, voire même refusé depuis un changement de loi.

Depuis l'été dernier, la loi séparatisme (en réalité "loi confortant le respect des principes de la République") oblige les familles des 62.000 enfants en France suivant une IEF, à demander une autorisation, au lieu de simplement la déclarer, comme auparavant. Ces familles tarnaises estiment qu'en plus d'être contraignante, cette autorisation leur est très souvent refusée par le rectorat de Toulouse.

Mathilde et son conjoint sont l'un de ces trois couples à entrer en désobéissance civile. Malgré les risques pris avec une telle décision, ils veulent continuer à pouvoir exercer ce droit, de choisir l'instruction de leurs enfants. Ils vivent dans le Lot, près de Figeac mais sont venus se rassembler avec les membres du "Nons'collectif".

Parmi ces membres, un autre couple entre en "désobéissance civile" ce jeudi 1er septembre. Marianne et son conjoint, Denis, se battent aussi pour continuer à instruire leurs enfants chez eux. "Entrer en désobéissance civile, c'est vrai que c'est un peu radical mais le sens est clair : on décide de ne pas se soumettre à une loi qu'on accepte pas, on fera en sorte de pratiquer l'instruction en famille" explique cette maman tarnaise. Marianne ne se pliera pas au contrôle de l'inspection académique pour sa gille, ayant une autorisation dite "de plein droit", pour l'année qui vient. Elle ajoute qu'elle se passera de demander l'autorisation, pour ses deux enfants l'an prochain.

"Avant, on déclarait qu'était en IEF, on était contrôlés chaque année. Et s'il y avait des problèmes, nos enfants pouvaient avoir des injonctions à la scolarisation, donc tout se passait très bien" assure Marianne, membre des Nons'collectif. "Des familles ont joué le jeu en demandant des autorisations mais il y a eu que des refus (...) cette loi contrôlant le séparatisme nous transforme en séparatistes" déplore-t-elle en expliquant que certaines familles pensent même à quitter la France pour continuer ce projet éducatif.