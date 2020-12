Dans le Vallespir, un concours d'affiches pour parler de notre rapport aux écrans

Et si vous preniez vos crayons, vos feutres et que vous réalisiez une affiche ? C'est l'idée du concours lancé le 15 octobre dernier par la communauté de communes du Vallespir et par le Point Information Jeunesse Intercommunal. L'idée est simple : faire réfléchir les enfants, de la maternelle au lycée sur le thème des écrans, autour de la question : "écrans : ami ou ennemis"? Une réflexion à plusieurs : il faut être deux ou plus pour s'inscrire au concours. La famille peut aussi participer, c'est jusqu'à 15 personnes.

Cette opération, ouverte à tous donc, est née d'une réflexion entamée par les associations de terrain, dont Info Jeunes Vallespir : les écrans occupent énormément de place désormais dans le quotidien des jeunes.

Le tract du concours © Radio France - Marianne Naquet

Il faut donc les amener à réfléchir sur ce thème : regardent-ils trop leur téléphone ou bien leur télé ? Que leur apportent ces écrans ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Ils sont donc invités à mettre leurs idées en image. "Il n'y a pas besoin de statistiques pour voir que chacun est sur son téléphone, que chaque famille a un ordinateur à la maison", constate Cyril Brunet, le coordinateur Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes du Vallespir. "Il faut se poser la question si ça a des vertus, ou des côtés négatifs. Forcément la question de l'addiction est derrière. L'objectif n'est pas de dire, "il faut bannir nos écrans", mais comment les utiliser mieux."

Comment participer ?

Pour s’inscrire au concours, c'est simple, il faut retirer le support A3 (Gabarit avec les logos des différents partenaires) et le bulletin de participation auprès du PIJ Intercommunal du Vallespir, soit à l'antenne de Céret, soit à l'antenne du Boulou. On Vous pouvez aussi télécharger le dossier d’inscription sur le site.

Des cadeaux

Et puis évidemment, il y aura des récompenses pour le vainqueur de chaque catégorie : des sorties pleine nature, des jeux originaux, des lots divers. Enfin, les affiches des lauréats seront utilisées et diffusées sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Vallespir. Vous avez jusqu'au 15 mars 2021 pour participer!