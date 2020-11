Dans les campus de Laval, le blues des étudiants de première année

Si les parkings devant la Résidence Universitaire La Dormerie, à Laval, ne sont pas totalement vides, l'ambiance sur le campus elle, sonne creux. Peu d'étudiants parcourent les chemins goudronnés entre l'IUT et la bibliothèque universitaire.

Et pour cause, le télé-travail s'applique aussi à maximum pour les étudiants. Un rythme, et une vie bien différente pour les élèves qui découvrent la vie universitaire. Avant le confinement, ils n'ont d'ailleurs que peu goûté à ses joies. "Les jeudis soirs j'allait au sport et là ce n'est plus possible. J'espère que cela ne va pas trop durer" soupire Lucas, en première année de Génie-Biologie à l'IUT.

Varier ses occupations

A l'entrée du bâtiment, Clara plaisante avec ses nouvelles copines, mais au fond d'elle la jeune fille n'a pas franchement le moral. "C'est un peu dur car je suis souvent toute seule. Dès que j'ai un moment de libre je cuisine, je cuisine, je cuisine. Hier j'ai tenté le saumon-brocolis avec du riz" sourit l'étudiante. "C'est une période durant laquelle il faut renouveler ses occupations" termine-t-elle.

Amandine elle garde le sourire, même si le côté festif de la vie étudiante lui manque. "On en a bien profité avant, on en profitera bien après" philosophe-t-elle. Pareil pour Zoé, dont la chambre étudiante est devenu un bureau de travail permanent. "J'appelle des amis le week-end et je travaille. Je regarde un peu Netflix aussi" explique cette Mayennaise. En tout cas ces jeunes ne se font pas d'illusion : la vie étudiante, la vraie, ne commencera pas avant 2021 disent-ils.