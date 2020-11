Dans les collèges de Haute-Garonne, un protocole sanitaire parfois difficile à appliquer

De plus en plus d'interrogations pointent dans les écoles, à propos du protocole sanitaire contre le Covid-19. Jeudi, plusieurs manifestations de lycéens ont éclaté, un peu partout en France. Chez les enseignants, le SNES-FSU, le premier syndicat du secondaire, organisait une intersyndicale jeudi soir pour proposer une "grève sanitaire le 10 novembre". Il dénonce un protocole sanitaire insuffisant pour freiner l'épidémie.

Il faut dire qu’il y a le cadre imposé par le ministère de l'Education Nationale, et puis derrière, chaque établissement essaie de l’appliquer comme il peut. Dans ce fameux protocole sanitaire, la formulation "dans la mesure du possible" revient d'ailleurs très souvent.

Et parfois, ce n’est pas possible, explique Léna, en sixième au collège du Lherm, près de Muret (Haute-Garonne) : "La distanciation est censée être respectée, mais les élèves ne la respectent pas trop".

Pourtant à la cantine, c’est assez encadré : "on nous appelle par classe, et _chaque classe a une table réservée_. Et maintenant, les mêmes places aussi". Une façon d’identifier aussitôt les cas contacts, si un élève tombe malade.

Une classe, une salle

Autre chose que quasiment tous les collèges parviennent à mettre en place : une classe, une salle. En 3e, Maléna reste ainsi dans la même pièce avec ses camardes, ce sont les profs qui tournent. Là aussi, une manière d'éviter les mouvements de groupes dans les couloirs, et limiter le brassage entre classes.

Dans les moments de rush, les distanciations physiques ne peuvent pas être appliquées

Mais après, tout dépend de la configuration de l’établissement, et du nombre de personnel pour faire respecter les protocoles, notamment la distanciation. A Frouzins, à une dizaine de kilomètres du Lherm, c'est ainsi plus compliqué explique Rodolphe Auberix, le président de la section FCPE : "il y a pas loin de 900 élèves dans un collège saturé en surface, puisqu'il est prévu pour 600 à la base".

Il ajoute que "les salles sont en nombre restreints, et les couloirs assez étroits (...) les élèves n'ont pas d'autres solutions que de passer près les uns des autres. Dans la cour aussi ils sont assez serrés. Et puis au niveau des sorties, on constate assez régulièrement que les élèves sont agglutinés près de la grille (...) Dans ces moments de rush, les distanciations physiques ne sont pas, et ne peuvent pas être appliquées"

Ailleurs, au collège Jean-Moulin de Toulouse, quartier Rangueil, on a carrément installé des rubalises, des cordons au milieu de la cour, pour séparer les élèves par groupes de niveau, et éviter les mélanges pendant la récréation.