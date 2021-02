Dans les coulisses de l'élection du nouveau président de l'université d'Orléans

Après six scrutins, dix-huit tours et deux mois de blocage, Eric Blond est le nouveau président de l'université d'Orléans. Issu de la liste de l'ancien président sortant Ary Bruand, il a été élu jeudi 4 février par le conseil d’administration avec 20 voix, la majorité absolue étant à 19 voix. Entre tractations, discussions dans les couloirs, voire pressions, cette élection s'est déroulée dans un climat bien particulier.

Le ralliement de dernière minute d'ÔCampus

Il est aux alentours de midi quand des applaudissements se font entendre dans l'amphithéâtre Cantillon où se déroule un énième conseil d'administration de l'université d'Orléans. Des applaudissements non pas pour féliciter Eric Blond qui vient d'être élu président mais des applaudissements pour saluer le rôle durant près d'un mois d'Alain Sarfati, l'administrateur provisoire. C'est dire que c'est de guerre lasse et à l'issue d'un nouveau coup de théâtre que l'université a trouvé enfin une gouvernance. C’est avec le ralliement de dernière minute des voix d'ÔCampus, la Fédération des Associations Etudiantes d'Orléans, que la situation s’est décoincée. Avant cela c'est le statuquo. Lors des deux premiers tours, Eric Blond est bloqué à 17 voix, Gérard Poisson, enseignant à l'IUT de Bourges, candidat sorti du chapeau cette semaine, stagne à 6 voix et il y a 12 blancs ou nuls. Dernier conciliabule et au 3ème tour, trois voix d'ÔCampus se reportent sur Eric Blond. La Fédération d'étudiants, qui jusque là avait voté blanc pour bloquer, se rallie. "Un choix en toute responsabilité" selon Illyasse Rakini, son vice-président qui aurait obtenu "plus d'écoute à l'avenir" de la part de la nouvelle gouvernance de l'université.

Une élection en eaux troubles

Tractations, discussions en coulisses, promesses et ralliement, l’élection s’est jouée en eaux troubles. Arrivé le 1er janvier dernier en tant qu’administrateur provisoire pour sortir l'université de l'impasse, Alain Sarfati va plus loin et n’hésite pas à parler de pression sur les administrateurs. Dans un mail envoyé cette semaine à l’ensemble du personnel de l’Université d’Orléans, il a mis en garde sur de telles pratiques.

Extrait du mail adressé par l'administrateur provisoire à l'ensemble du personnel de l'université d'Orléans. - Capture d'écran

"Certaines personnes m'ont fait remonter des pressions qui m'ont semblé être au delà de ce qui est normal" indique Alain Sarfati. "Il y a eu des alertes et j'ai préféré prévenir avant que de guérir mais il y a eu des pressions" ajoute l'envoyé spécial du ministère de l'Enseignement supérieur mais sans préciser "lesquelles". Ancienne candidate à la présidence et membre du syndicat FSU, Karine Fischer se fait plus précise : "j'ai fait remarqué lors du dernier conseil d'administration que _la Métropole d'Orléans a joué un rôle potentiellement problématique_, en réalité elle a compliqué les discussions".

La loi Fioraso, entrée en vigueur en 2013, a élargi les conseils d'administration des universités et a permis le vote des personnalités extérieures aux universités. Directement visé, Florent Montillot se défend d'avoir exercé toutes pressions. _"Est-ce que j'ai fait des pressions? certainement pas! "fait savoir le représentant de la Métropole. "J'ai essayé plutôt de trouver des voies de passages, on a tous intérêt à ce que l'université d'Orléans soit un fleuron, non seulement pour la Métropole mais aussi en France"_ ajoute-t-il. L’université d'Orléans a certes un nouveau président mais son élection pourrait bien laisser des traces.