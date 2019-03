Dans les coulisses de Parcoursup au rectorat de Caen

Caen, France

Au service académique d'information et d'orientation à Caen, on le reconnait. Ces derniers jours, les demandes ont été un peu plus nombreuses. Comme l'explique Martial Salvi, le chef du service, "ça fait partie de la nature des adolescents d'attendre le dernier moment ! Et ça rajoute au stress, forcément..." Mais dans l'ensemble, la majorité des candidats s'y est pris bien en amont. "L'information dans les établissements se fait depuis des semaines, il y a aussi les salons de l'étudiant, la semaine de l'orientation en novembre, rappelle Laurie, une des deux chargées de mission du service. Et depuis l'an dernier, les lycéens ont deux professeurs principaux qui les aident dans leurs choix." Martial Salvi souligne aussi le travail des centres d'information et d'orientation, les CIO, "où les conseillers sont très investis".

Les questions ? un mot de passe oublié, ou tout simplement le besoin d'être rassuré

C'est d'ailleurs vers les CIO que toutes les demandes concernant l'orientation en elle-même sont renvoyées. Le service académique d'information et d'orientation ne traite lui que des questions techniques. Mot de passe oublié, ou tout simplement "un besoin de se rassurer, en demandant si tout été bien rempli, et si on n'a pas, par exemple, oublié de cocher une case" explique Laurie. Les candidats avaient donc jusqu'à ce jeudi 14 mars 23h59 pour saisir leurs choix. Ils pourront encore les retravailler pendant 20 jours. "Ils ne pourront pas en rajouter, mais ils peuvent en retirer, explique Martial Salvi. Ils peuvent aussi apporter des éléments pour éclairer les établissements qu'ils ont demandé, un relevé de notes par exemple." Mais surtout avant le 3 avril il faut confirmer ses vœux. Les candidats commenceront ensuite à recevoir des propositions à partir du 15 mai. Ils auront ensuite jusqu'au 19 juillet pour confirmer leur inscription dans la formation choisie. Du 25 juin au 14 septembre se déroulera la phase complémentaire.