Dans les coulisses du "Grand repas" à Reims

La 4e édition du "Grand repas", parrainé par le chef Thierry Marx, a lieu ce jeudi midi. Le principe est de servir un même menu à tous les habitants d'un territoire, via leurs cantines et restaurants d'entreprises. Des menus élaborés avec des produits locaux.

Reims, France

Et si on mangeait tous la même chose à midi ? C'est un peu ça l'idée du "Grand repas", qui a lieu ce jeudi. Créé il y a quatre ans à Tours, l'opération consiste à proposer un menu unique dans toutes les cantines et tous les restaurants d'entreprises qui participent. Dans la Marne, 19 000 repas identiques vont être servis, que ce soit à l'école de police, dans les hôpitaux de Reims et d'Epernay, dans les administrations de Châlons-en-Champagne, ou encore dans les écoles de Reims.

Le menu marnais :

Lentillons bio de Champagne à la paysanne

Poisson à la Champenoise : sauce au vinaigre de Reims, pleurotes de champagne et purée de carotte

Tomme des Ardennes, fromage de chèvre ou Langres

Pommes caramélisées crumble de pain d'épices

Le menu ardennais :

Salade du marché de Rethel

Paleron des brasseurs avec un écrasé de pommes de terre à l’huile de noisette et julienne de carotte glacée.

Tomme des Ardennes, fromage de chèvre ou Langres

Pommes caramélisées crumble de pain d'épices

Dans les cuisines de la caisse des écoles de Reims, le personnel s'active pour que tout soit prêt ce midi : 800 kilos de truite ont été nécessaire, ainsi que 250 kilos de lentillons de champagne, 1 tonne de carottes, 90 kilos de pleurotes et 500 litres de sauce. Des produits locaux pour l'essentiel.

Thierry Marx en parrain national, Philippe Mille parrain marnais

"C'est très bon, le produit est respecté, c'est bien assaisonné", tranche le parrain marnais du "Grand repas", le chef étoilé des Crayères Philippe Mille. "Je suis fier parce que c'est important pour moi de bien manger, ça fait partie de l'éducation et puis c'est bien de promouvoir le travail fait tous les jours dans les cantines".

Des pleurotes de l'Aisne et des légumes ardennais composent le plat principal de ce "Grand repas" © Radio France - Aurélie Jacquand

9 000 repas sont préparés chaque jour dans les cuisines de la caisse des écoles de Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Pour que ce repas se partage même au-delà des cantines, des fiches recettes seront distribués à chacun, pour refaire ce menu chez soi.