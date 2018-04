A la mi-journée plus de 200 élèves des communes autour de Clussé la Pommeraie ont été incommodés par des mauvaises odeurs provenant de l'épandage d'un champ traité par des produits phytosanitaires non loin. Aucun n'a nécessité une prise en charge par les pompiers.

Les 217 élèves, âgés de 6 à 10 ans, se sont retrouvés aujourd'hui sur la commune des Deux-Sèvres de Clussé la Pommeraie, entre Sauzé-Vaussais et Melles avec au menu : course d'orientation et pique nique en plein air.

un agriculteur est rentré sur un champ pour traiter une parcelle de blé avec des produits phytosanitaires

Cette course existe chaque année depuis 20 ans. D'ailleurs la Préfecture explique que "le maire est prévenu un mois et demi avant la course afin de mettre en place des barrières sur les chemins pour sécuriser la zone. Vers 11h15, un agriculteur est rentré sur un champ pour traiter une parcelle de blé avec des produits phytosanitaires. Cette parcelle est située à l'intérieur du périmètre délimité pour la course d'orientation. Alors qu'il était en train de traiter la parcelle, un conseiller pédagogique en éducation physique et sportive et un parent d'élève sont allés à sa rencontre pour l'alerter de l'activité scolaire en cours. L'agriculteur a accepté de quitter la parcelle. Les élèves ont été éloignés de la zone traitée. Devant la persistance d'une odeur, la gendarmerie et les pompiers se sont rendus sur place rapidement. Les gendarmes ont procédé aux premières investigations. Les pompiers ont déployé des moyens spécifiques et adaptés à la situation notamment un infirmier qui a évalué l'état des enfants exposés. Le SAMU s'est également rendu sur les lieux."

Les enfants concernés proviennent de 5 écoles celles de Rom, Couture d' Argenson, Sauzé-Vaussais, Alloinay et Clussais la Pommeraie.

Ce soir l'inspection d' Académie demande aux parents de bien nettoyer les vêtements et les sacs des enfants.