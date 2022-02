Dans les Deux-Sèvres, une école "cherche des élèves" pour éviter des fermetures de classe

A Plaine d'Argenson, dans les Deux-Sèvres, "on cherche à recruter des élèves" à l'école Charles Rossignol. Objectif pour les parents, les enseignants, mais aussi l'équipe municipale, parvenir à garder sa quatrième classe pour la rentrée. Chose qui ne devrait pas se faire à priori, selon le Directeur Académique (DASEN).

Les Conseils Départementaux de l'Education Nationale vont se prononcer ce mardi dans les Deux-Sèvres pour valider les fermetures de classe pour la rentrée prochaine : 33 pour la Vienne (pour 20 ouvertures) et une dizaine pour les Deux-Sèvres (pour 7 ouvertures).

En ce qui concerne la Vienne, les décisions seront prises ce jeudi.

Deux élèves manquants

Selon Stéphanie Luquet, représentante des parents d'élèves à l'école Charles Rossignol, l'enjeu est très important. "On passe à 27 élèves à chaque fois, voire plus et si on l'écoute [le DASEN], ça nous fait des quatre niveaux dans une classe. C'est impossible pour nous donc on est à la recherche de quatre élèves, pour l'instant, on en a trouvé deux."

Elle explique bien, que son intention, ce n'est pas "de faire la guerre avec le DASEN, mais de faire connaître notre école. On ne sait pas s'il n'y a pas des gens autour qui n'ont pas inscrit leurs enfants dans notre établissement, ou qui souhaiteraient déménager dans le coin."