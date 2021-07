Dans les écoles de Barentin, le grand nettoyage de l'été

Fabienne, à gauche et ses deux collègues Malaurie et Christelle nettoient une classe de petite section.

L'année scolaire est finie depuis une semaine, mais pas pour tout le monde. Fabienne, agente technique, plonge les jouets en plastique multicolores dans un seau, rempli de désinfectant. Un rituel... Sauf que cette année, un puissant virucide a remplacé l'eau de Javel : "On laisse un petit peu sécher. Normalement c'est quinze minutes pour que ça agisse. Quand ce sera bien sec on va remettre les jouets en place."

A trois agentes, on met deux jours pour nettoyer une classe

La journée ne fait que commencer...Il y a des centaines de petits objets à frotter minutieusement un par un, dans cette classe de petite section : "A trois, on met deux jours pour une classe. C'est long. C'est pour cela qu'on a choisi de travailler à plusieurs dans la même classe. Ca nous permet de nettoyer dans la bonne humeur."

Les "points de contact" minutieusement désinfectés

Ensuite, les tables, les chaises, les tableaux... Depuis le début de l'épidémie, elles nettoient beaucoup plus souvent, jusqu'à quatre fois par jour quand les enfants sont présents : "_Au niveau des sanitaires on fait beaucoup plus_, et puis au niveau des points de contacts : les plaintes, les portes. Tout ce que les enfants touchent."

Christelle, agente technique, nettoie les classes depuis 30 ans Copier

Depuis une semaine, environ 70 agents techniques sont en action dans les dix écoles de Barentin. Elisabeth est en charge de l'entretien des cités scolaires : "Avec le covid, on demande aux filles de désinfecter beaucoup plus tous les jours, donc forcément il y a une fatigue qui s'accumule et je pense que les vacances vont être les bienvenues".

Dernier coup d'éponge ce soir. Fabienne et ses collègues reviendront ensuite le 23 août pour nettoyer les sols, avant le retour des écoliers.