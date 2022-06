Dans les écoles franciliennes, les spectacles de fin d'année sont de retour

Ils sont de retour, après deux ans d'absence dûs au Covid, les spectacles, galas de fin d'année et autres kermesses occupent le mois de juin des enfants et de leurs parents.

Ce jeudi après-midi, c'est l'effervescence dans la cour de l'école élémentaire 56 avenue Félix Faure, dans le 15e arrondissement de Paris. Le spectacle de fin d'année aura lieu dans un peu plus de 24h, l'heure est donc aux dernières répétitions du concert qui sera donné devant les parents.

Jérôme Savelon, professeur d'éducation musicale, a minutieusement préparé le programme : "Il y a une chanson par classe, celle des CP s'appelle L'ours qui danse, les CE1 ne chanteront pas, ils feront un accompagnement instrumental sur la danse de la fée dragée extrait de Casse-Noisette de Tchaïkovski... Il y aura aussi deux chants tous ensemble, dont la Marseillaise". Pour cet enseignant, le moment est important, "c'est l'aboutissement d'une année de travail".

Le directeur de l'école, Jacques Tisserand, teste le matériel en vue du concert © Radio France - Sarah Tuchscherer

Montrer son talent aux parents

Le directeur, Jacques Tisserand, est quant à lui ravi de renouer avec ce rituel qu'il avait dû abandonner, ces deux dernières années, en raison de l'épidémie de Covid : "C'est aussi ce qui permet, par le biais de l'école, de créer un lien à travers le quartier. Oui, ces événements ont manqué, on peut dire qu'on est resté sur notre faim quand on n'a pas pu clore l'année avec".

Les enfants, en tout cas, sont impatients de montrer leur talent à leurs parents. D'autant qu'il n'y a pas qu'un concert de prévu ce vendredi dans cette école parisienne mais aussi une exposition des travaux réalisés en arts visuels et un barbecue. Leopold, huit ans, sera là avec ses deux parents et sa petite sœur. Il en est sûr : "On va bien s'amuser".