Dans les écoles guérétoises, un protocole sanitaire strict pour une rentrée sereine

Désinfection des bâtiments, poubelles vidées régulièrement, multiples lavages des mains pour les élèves... Agents municipaux et enseignants guérétois s'allient afin d'accueillir les enfants dans les conditions les plus sûres possibles, en cette rentrée scolaire marquée par la pandémie de Covid-19.

Après des mois de confinement, c'est peut-être avec un ouf de soulagement ou le cœur un peu lourd que vous avez raccompagné vos enfants à l'école ce mardi 1er septembre. Et peut-être une once d'inquiétude, en raison de cette rentrée pas comme les autres, la faute à la pandémie de Covid-19.

Horaires réaménagés à la cantine et pour les récréations

12,4 millions de petits Français ont repris le chemin de la classe ; à Guéret, ils sont 1.000 écoliers dans ce cas. Pour faire le moins sur le protocole sanitaire en place, une partie de l'équipe municipale de la Ville s'est rendue à l'école Jacques Prévert. Pour les élèves, c'est une journée rythmée par les récréations, l'heure des repas... et désormais des multiples lavages de mains : "En arrivant à l'école, avant de s'installer en classe ; après chaque passage aux toilettes, avant chaque repas, nous avons aussi rajouté après chaque récréation. Et en fin de journée, avant de repartir à la maison ou alors une fois chez eux", détaille Françoise Charrat, directrice de cette école, qui compte un peu moins de 200 élèves.

Lavage des mains obligatoire pour les enfants à l'arrivée à l'école, après chaque passage aux toilettes

Et ce sont les enseignants qui sont chargés de rappeler ces gestes barrière aux enfants : "On a donc dû s'organiser pour que cette organisation n'empiète pas trop sur le temps d'enseignement", ajoute la directrice.

Réorganisation également à la cantine, avec la tenue de plusieurs services pour éviter de mélanger les groupes d'élèves. Les plus jeunes mangent en premier, les plus grands ensuite : "Les enfants d'une même classe mangent ensemble : _on évite le brassage des enfants, tout comme pendant les récréations_, où nous avons réorganisé les horaires", conclut Françoise Charrat.

Désinfection quotidienne des locaux et aération des salles de classe

Par ailleurs, un nettoyage très poussé est mis en place dans les écoles guérétoises : poubelles vidées régulièrement, toilettes lavées deux fois par jour, avec un réapprovisionnement de savon et de papier pour s'essuyer les mains. Les agents municipaux veillent également à la désinfection des locaux : "Des agents passent une fois en milieu de matinée, une fois en milieu d'après-midi. Puis l'équipe du soir prend en charge la grosse désinfection des bâtiments, pour que tout soit prêt le lendemain matin", détaille Véronique Ferreira, adjointe à la mairie de Guéret chargée de la démocratie participative et de l'éducation.

Les toilettes sont nettoyées deux fois par jour, réapprovisionnées en savon et papier pour s'essuyer les mains

Autre mesure qui complète ce protocole, l'aération des salles de classe. Elle a lieu pendant les pauses des enfants, à raison de trois fois par jour, pendant 15 minutes.