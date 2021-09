Dans les établissements scolaires, "les consignes sont à l'incitation" en faveur de la vaccination

Après deux mois de vacances, l'heure de la rentrée scolaire a sonné pour plus de 12 millions d'élèves français. Tous vont recevoir une brochure d'information au sujet de la vaccination contre le Covid-19.

70 000 élèves berrichons font leur retour en classe ce jeudi 2 septembre. Le contexte sanitaire reste marqué par la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et un protocole encore strict : gestes barrière, port du masque en intérieur dès la primaire, limitation du brassage, fermeture de classe dès le premier cas positif dans les écoles primaires... L'enjeu de la vaccination est également majeur. En Berry, un peu plus de deux-tiers des jeunes de 12 à 17 ont reçu au moins une première dose.

ÉCOUTEZ - Vaccination, retour des élèves : le point sur la rentrée scolaire avec Fabien Cervera, proviseur du lycée George Sand à la Châtre Copier

Cette vaccination repose sur le volontariat. L'accord d'un deux parents est nécessaire pour les jeunes de moins de 16 ans. Mais les établissements scolaires vont faire de la pédagogie. "Nous allons distribuer les documents qui permettront aux familles de se positionner sur cette vaccination", indique Fabien Cervera, proviseur du lycée George Sand à la Châtre, invité de France Bleu Berry ce jeudi. "Les consignes sont à l'incitation. C'est un peu le rôle de l'école d'éclairer le choix des personnes. On leur indique des éléments sur le fait que la vaccination protège. Et ensuite, les élèves ont le libre choix de se faire vacciner", insiste-t-il. Dans son établissement, les élèves qui souhaitent se faire vacciner seront dirigés et accompagnés vers le centre de vaccination de La Châtre.

La rentrée scolaire se fait donc encore avec de nombreuses contraintes. Mais il y a un changement de taille avec le retour de l'intégralité des élèves en présentiel. Les jauges à 50% pratiquées l'an dernier sont abandonnées. "Ça a perturbé l'apprentissage dans un premier temps car c'était nouveau pour tout le monde. Ensuite, tout le monde s'est bien adapté. Mais à la fin de l'année, on a observé un essoufflement et tout le monde voulait revenir en présentiel et abandonner ce système", relate Fabien Cervera.