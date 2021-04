Dans les Landes, le collège de Gabarret labellisé "Internat d'Excellence"

Le collège Jules-Ferry de Gabarret obtient le Label "Internat d'Excellence". L'établissement landais est retenu par le ministère de l'Education Nationale avec 53 autres projets en France. Une plus value pour l'image de l'établissement, synonyme également d'aide financière et de moyens humains.