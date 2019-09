Les manuels scolaires sont désormais numériques dans les lycées de la Région Sud

Avignon, France

Cet investissement de 26 millions d'euros pour la seule année 2019 pour le Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur (achat des tablettes et licences mais hors dotation annuelle des lycées) est à ce jour unique en France. Les tablettes sont distribuées dans les lycées publics et privés pour cette rentrée, déjà 240 établissements sur les 279 de la région sont équipés. Ce mardi par exemple les élèves de première et seconde du lycée d'enseignement général et technologique agricole François Pétrarque à Avignon ont reçu leur tablette en présence de Bénédicte Martin, conseillère régionale en charge de l'agriculture.

Des tablettes que les élèves garderont après la terminale

Ici hormis les programmes de leur filière et l’accès au portail du lycée avec les emplois du temps et les relevés de note, des abonnements ont été pris à des encyclopédies ou des journaux. Les systèmes d’exploitation de ces tablettes sont sécurisés et l’accès wifi encadré pour l’enseignement et la connaissance. Chaque élève bénéficie de cinq licences d'utilisation lui permettant de basculer son manuel sur un ou deux ordinateurs fixes ou même une autre tablette. Au bout de ses trois années de lycée, l'élève devient propriétaire de la tablette. La Région Sud a mis également en place une filière de recyclage pour la récupération de ces matériels.