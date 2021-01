"Dans mon collège, on a réduit nos moyens de 14% en huit ans" : les enseignants manifestent à Tours

Environ 500 personnes ont manifesté ce mardi matin, à Tours, à l'occasion de la journée nationale de mobilisation du monde enseignant, à l'appel de six syndicats. Elles demandaient principalement des ouvertures de postes et des revalorisations de salaires.

Invité de France Bleu Touraine ce matin à 7H45, le secrétaire départemental du SNUIPP-FSU 37 avait détaillé les revendications des manifestants, notamment une revalorisation des salaires et des embauches qui permettraient de faire baisser le nombre d'élèves dans les classes. Compte tenu du contexte sanitaire, certains demandent que les profs obtiennent la prime de 183 euros mensuels accordée aux soignants.

Le cortège tourangeau était principalement composé d'enseignants, évidemment, comme Vincent, venu du collège Jean Roux, à Fondettes : "Dans notre établissement, on a fait des statistiques sur les vingt dernières années et on constate qu'on n'a jamais eu aussi peu de moyens pour fonctionner. En huit ans, il y a eu 14% de réduction de moyens. A effectif égal, on a 14% d'heures en moins. Traduction : plus d'élèves par classe et des collègues obligés d'aller faire des compléments dans d'autres établissements. Ce n'est bon, ni pour les élèves ni pour les enseignants".

Parmi les manifestants, il y avait aussi quelques A.E.D, les assistants d'éducation, ceux qu'on surnomme généralement "les pions", comme Alexis : "Le métier ne peut pas être exercé plus de six ans. Ca raconte bien que ce n'est pas vraiment considéré comme un métier. Un A.E.D qui est à temps plein reste sous le seuil de pauvreté, ça montre clairement qu'il y a un problème".

Cette après-midi, à partir de 14H, les étudiants sont appelés à se rassembler, à leur tour, devant la faculté de Médecine, boulevard Tonnelé, à Tours. Ca explique sans doute pourquoi ils étaient aussi peu nombreux dans le cortège, ce matin.