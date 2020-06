Dans un collège d'Aulnay-sous-Bois, le retour des garçons décrocheurs prioritaire sur celui des filles

A Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), les enseignants du collège Victor Hugo se mobilisent depuis plusieurs jours contre une directive de leur hiérarchie. Lors d'une réunion le mardi 2 juin dernier sur l'organisation du retour en classe des élèves de 4e et de 3e, le chef d'établissement leur a demandé d'accorder les places disponibles en priorité aux garçons décrocheurs. "On nous a expliqué que s'il y avait 60 places de disponibles, qu'on recensait 65 garçons et 10 filles décrocheuses, on devrait scolariser 60 garçons et pas les filles", affirme Paul-Arthur Chevauchez , enseignant d'histoire-géo du syndicat Sud Education 93.

"C'est la stupeur, un coup de massue"

Les enseignants croient rêver. "C'est la stupeur qui domine, et la colère aussi de l'écart entre la communication, lissée, vernie du gouvernement et puis les consignes réelles sur le terrain", explique Marianne Tissière, professeure de français au collège Victor Hugo. Pour son collègue Paul-Arthur Chevauchez, c'est du sexisme qui vient du haut : "La hiérarchie est très masculine, quand la consigne est pensée et passée il n'y a personne pour arrêter, c'est des hommes entre eux qui se disent que ça va être une bonne idée de faire les choses comme ça"

De son côté, l'académie de Créteil dément et affirme n'avoir donné aucune consigne de différenciation. Il s'agit d'une maladresse de la place du chef d'établissement, indique-t-elle, qui devrait revenir rapidement sur sa décision.