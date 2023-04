Dans un collège de Pulnoy, des élèves en croisade contre le harcèlement scolaire

Des brimades, des insultes, des coups, le harcèlement scolaire peut prendre plusieurs formes. En France, il touche près d'un enfant sur dix et mène parfois au suicide. En janvier dernier, la mort de Lucas , un collégien de 13 ans, a secoué les Vosges. L'adolescent, victime de harcèlement dans son collège de Golbey, près d'Épinal, a mis fin à ses jours.

Le drame a fait réagir les établissements, qui ont décidé de faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité. Des élèves sont notamment désignés ambassadeurs "Non au harcèlement". Au collège Edmond de Goncourt à Pulnoy, près de Nancy, ils sont une vingtaine et prennent leur rôle très au sérieux.

"Je passais mes récréations toute seule"

"Ma classe entière m'insultait et se moquait de moi, confie Océane, une élève de troisième. Je me suis renfermée et passais mes récréations toute seule". Aujourd'hui, l'adolescente ne veut pas que son histoire se reproduise. C'est pour ça qu'elle a décidé de devenir ambassadrice contre le harcèlement.

"On essaie de repérer les victimes et les signes avant-coureurs", explique-t-elle. L'isolement d'un élève, son absence de communication ou encore un changement de comportement et d'humeur peuvent alerter les ambassadeurs. "On regarde aussi si la personne a l'air heureuse, si elle rigole toujours", ajoute Nina, en cinquième.

La sanction en derniers recours

En cas de soupçons, les ambassadeurs préviennent l'établissement. L'élève, victime de harcèlement, est alors pris en charge. La première étape est de libérer la parole : "on est là pour écouter les victimes, certaines ne veulent pas parler, alors on essaie de les mettre en confiance", explique Sylvie Woltrager, référente du dispositif anti-harcèlement en Meurthe-et-Moselle.

Face à l'éleveur harceleur, l'établissement privilégie d'abord la dialogue. La sanction est possible mais n'intervient qu'en derniers recours. "On essaie de lui faire prendre conscience de ses actes, de développer son empathie. C'est d'abord un rappel à l'ordre et en dernier recours, le conseil de discipline", détaille Richard Laganier, recteur de l'académie de Nancy-Metz. Chaque année, près de 150 cas de harcèlement scolaire sont signalés dans le département.