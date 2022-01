À Tourcoing, Jean-Michel Blanquer annonce des webradios dans tous les collèges

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, était en déplacement à Tourcoing (Nord). Après des jours agités par la polémique autour de ses vacances à Ibiza et le protocole sanitaire, il est revenu sur ses fondamentaux et n'a pas été bousculé.

C'était un déplacement de ministre pour "montrer les choses qui vont bien en France". Jean-Michel Blanquer était à Tourcoing, ce lundi 24 janvier 2022, en visite au collège Pierre Mendès-France, sur le sujet de l'éducation aux médias et auprès d'élèves de classes Segpa (Section d'enseignement général et professionnel adapté).

Le ministre de l'Education nationale a pu constater l'application de plusieurs de ses réformes et ainsi conforter ses acquis, après avoir passé plusieurs jours sous le feu des critiques. D'abord, de la part des enseignants qui contestent un protocole sanitaire jugé trop fastidieux (trois autotests dès qu'un enfant est cas contact puis une attestation sur l'honneur pour le retour en classe). Ensuite, pour ses vacances à Ibiza début janvier avant que ce protocole ne soit annoncé la veille de la rentrée.

Des webradios dans tous les collèges

Jean-Michel Blanquer a assisté à des ateliers de lectures avec des élèves de classes Segpa et de maternelle. C'est son cheval de bataille depuis qu'il est arrivé au ministère. Puis, il a rencontré des collégiens investis dans des projets d'éducation aux médias et qui ont d'ailleurs remporté un prix pour un podcast autour de l'écologie. Le ministre a aussi pu discuter avec les jeunes de la réforme du baccalauréat et du choix des enseignements de spécialité. Une vitrine de sa politique menée depuis le début du quinquennat.

"On voit des élèves qui s'épanouissent, ainsi que les professeurs et les personnels, s'est réjoui Jean-Michel Blanquer. Il y a une capacité à se projeter dans l'avenir, malgré les difficultés de notre époque, notamment sanitaires." Il a particulièrement insisté sur le rôle de l'éducation aux médias, qui se développe déjà à l'initiative des personnels dans de plus en plus d'établissements.

Les enfants apprennent à faire des reportages et cela leur apprend à bien lire, à approfondir un sujet, à travailler en équipe, à avoir confiance en eux-mêmes - Jean-Michel Blanquer

Jean-Michel Blanquer a donc annoncé la généralisation des webradios dans les collèges, pour développer l'esprit critique face aux réseaux sociaux. "Des appels d'offre seront lancés pour les collèges qui n'en ont pas déjà et nous nous en donnons les moyens", a-t-il précisé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas d'allègement avant la fin des vacances de février

La visite s'est déroulée paisiblement et avec des enseignants enthousiastes qui n'ont pas profité de la présence du ministre pour l'interroger sur ce qui occupe les esprits : le Covid. "C'est vrai que j'aurais pu parler du protocole sanitaire, a reconnu Mylène Parmentier, enseignante qui a présenté un des ateliers de lecture. Ca génère beaucoup de stress au sein des équipes avec les cas de Covid, les autotests, les certificats."

Certains ont tout de même glissé au ministre la difficulté à rendre les établissements publics attractifs face au privé, dans un quartier sensible comme celui de la Bourgogne à Tourcoing.

Jean-Michel Blanquer a répondu aux questions des collégiens de Pierre Mendès-France à Tourcoing (Nord), lundi 24 janvier 2022. © Radio France - Théo Boscher

C'est finalement lors d'une conférence de presse organisée par des élèves qu'un enfant a posé la question de la fin du port du masque à l'école. Le ministre lui a répondu qu'il espérait que "ce soit bientôt en commençant par les plus petits, puis ensuite les collégiens et les lycéens, il va falloir attendre encore un petit peu mais ça arrivera bientôt". Selon lui, il faudra attendre le retour des vacances de février pour voir des allègements.

Concernant les épreuves de spécialité du baccalauréat, qui doivent se dérouler au mois de mars, Jean-Michel Blanquer prendra une décision "d'ici huit jours" après consultation des organisations de lycéens et d'enseignants. Ces dernières demandent un report en mai ou en juin pour avoir plus de temps pour se préparer. "Comme d'habitude je serai guidé par l'intérêt des élèves et par le fait de donner de la valeur et de la force à leur baccalauréat", a indiqué le ministre de l'Education nationale.