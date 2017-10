Dans un lycée d'Ernée, un projet pédagogique pour sensibiliser les jeunes au cyber-harcèlement

Ces lycéens s'attaquent à un sujet sensible : montrer comment les jeunes peuvent devenir des cibles sur le net. Ce projet prendra la forme d'une expo photos au printemps prochain.

Mais c'est quoi le cyber-harcèlement ? La réponse d'Emilie : "c'est par les réseaux sociaux, c'est constant, tous les jours, d'une manière répétée". L'ordinateur devient ainsi une arme, un déversoir d'insultes et de menaces diverses. Et c'est déjà arrivé à certaines de ses connaissances poursuit-elle : "ça se voit sur le comportement d'une personne, elle est triste, elle s'isole, elle ne vient plus en cours".

Les lycéens d'Ernée s'attaquent au cyber-harcèlement © Radio France

Facebook, twitter, instagram, snapchat et bien d'autres, il existe une multitude de médias et de réseaux sociaux qu'utilisent parfois avec frénésie les jeunes. Laurine a trouvé la parade pour éviter le cyber-harcèlement : "mes comptes sont protégés. C'est le premier truc que j'ai fait en m'inscrivant. Seuls mes amis peuvent voir mon profil".

Tanguy, lui, a préféré s'éloigner des réseaux sociaux, les parents de ces lycéens et les enseignants de Rochefeuille les ont prévenus des atouts et des dangers du web : "oui, ils nous dit que ce sont des réseaux de découverte et d'information mais aussi qu'il peut y avoir des gens qui peuvent nous faire souffrir moralement".

Il y a des chiffres qui font froid dans le dos. 40% des 13/17 ans avouent avoir subi une agression en ligne et 61% des ados harcelés disent penser au suicide. Selon des statistiques publiées en janvier dernier, 3 ou 4 jeunes, victimes d'une agression en ligne, se suicident chaque année.

Pour toute information supplémentaire sur le cyber-harcèlement, le ministère de l'Education Nationale a mis en place un site spécialement dédié à ce sujet : faire face au cyber-harcèlement.