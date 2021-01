Dax : vers un retour à la semaine des 4 jours dans les écoles

Depuis plusieurs semaines, la ville de Dax a lancé une consultation auprès des parents d'élèves et des équipes éducatives des établissements scolaires du premier degré de la ville de Dax. La question était de savoir si les écoles maternelles et primaires de la ville devaient rester à un rythme de quatre jours et demi ou repasser à quatre jours. Les résultats de cette consultations sont tombés. Ils sont en majorité en faveur de la semaine de 4 jours. Julien Dubois va donc proposer d'y revenir dès la rentrée scolaire 2021, lors du conseil municipal du mois de février. Il faudra que le conseil municipal le valide par un vote puis une demande sera envoyée au ministère de l'éducation nationale.

Julien Dubois se veut ainsi "le porte parole" des parents d'élèves et de la communauté éducative. En effet les résultats de la consultations lancée par la mairie ont été dévoilés. Dans le détail, environ 55% des parents d'élèves dacquois qui ont répondu à la consultation sont favorables à la semaine de quatre jours. Huit conseils d'école sur 10 ont également voté pour cette semaine de quatre jours.