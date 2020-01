De fortes perturbations prévues dans les écoles de Montpellier jeudi

En raison du mouvement national de grève prévu ce jeudi 9 janvier, des perturbations sont à prévoir dans les crèches, les haltes-garderies et lors des temps de restauration scolaire et services d'accueil des écoles maternelles et élémentaires de la ville de Montpellier.

Montpellier, France

Le mouvement national de grève contre la réforme des retraites va fortement impacter les écoles de la ville de Montpellier ce jeudi. Des perturbations sont aussi annoncées dans les crèches, les haltes-garderies.

Crèches et Haltes-garderies ouvertes partiellement

Créche La GALINETA

Halte Garderie Europa Assas

Créche Louise GUIRAUD

Jardin d'enfant les Boutons d'or

Créche Robin des bois

Halte Garderie Mowgli

Crèches et Haltes-garderies fermées

Halte-garderie les Coquelicots

Crèche les Sept nains

L'école suivante sera ouverte

Ecole élémentaire CHURCHILL WINSTON

L'école suivante sera fermée

Ecole maternelle PREVERT JACQUES

La restauration scolaire sera ouverte sur l'école suivante

Ecole maternelle MITTERRAND

Les écoles suivantes seront fermées

Ecole maternelle BRES MADELEINE

Ecole maternelle AUBIGNE AGRIPPA

Ecole maternelle WOOLF VIRGINIA

Ecole maternelle GAMA VASCO

Ecole maternelle RENAUD MADELEINE

Ecole maternelle CANDOLA CALANDRETA

Ecole maternelle ALBRECHT BERTIE

Ecole maternelle PREVERT JACQUES

Ecole élémentaire ARMSTRONG LOUIS

Ecole élémentaire VOLTAIRE

Ecole élémentaire SPINOZA BARUCH

Ecole élémentaire CHENGDU

Ecole élémentaire MORISOT BERTHE

Ecole élémentaire SIMON JULES

Ecole élémentaire COMBES EMILE

Ecole élémentaire JAURES JEAN

La restauration scolaire sera fermée sur les écoles suivantes

Cévennes / Croix d’Argent

Ecole maternelle BON GENEVIEVE

Ecole maternelle FRANCE ANATOLE

Ecole maternelle KIPLING RUDYARD

Ecole maternelle AQUITAINE ALIENOR

Ecole maternelle BOUCHER HELENE

Ecole maternelle BOULANGER LILY

Ecole maternelle SURCOUF ROBERT

Ecole élémentaire BAUDELAIRE CHARLES

Ecole élémentaire RONSARD PIERRE DE

Ecole élémentaire SCHOELCHER VICTOR

Ecole primaire DAU CHIVALET

Ecole primaire MOREAU

Mosson Hôpitaux Facultés

Ecole maternelle NERUDA PABLO

Ecole maternelle TERESA MERE

Ecole maternelle CAMOENS LUIS

Ecole maternelle YOURCENAR MARGUERITE

Ecole maternelle VAN GOGH VINCENT

Ecole élémentaire FERRY JULES

Ecole élémentaire FREUD SIGMUND

Ecole élémentaire ROOSEVELT FRANKLIN DELANO

Port Marianne / Près d’Arènes/ Centre

Ecole maternelle SIGNORET SIMONE

Ecole maternelle ELUARD PAUL

Ecole maternelle MOZART WOLFGANG AMADEUS

Ecole maternelle BERGMAN INGRID

Ecole maternelle ARISTOTE

Ecole maternelle PROKOFIEV SERGUEI

Ecole maternelle HOSPITAL

Ecole élémentaire MOULIN JEAN

Ecole élémentaire PERICLES

Ecole élémentaire BREL JACQUES

Ecole élémentaire MACE JEAN

L’accueil du matin sera fermé sur les écoles suivantes

Cévennes / Croix d’Argent

Ecole maternelle FRANCE ANATOLE

Ecole élémentaire RONSARD PIERRE

Port Marianne / Près d’Arènes / Centre

Ecole maternelle L HOSPITAL

Ecole maternelle ARISTOTE

Ecole maternelle PROKOFIEV SERGUEI

Ecole élémentaire BAZILLE FREDERIC

Ecole élémentaire SIMON JULES

Ecole élémentaire MALRAUX ANDRE

L’accueil en maternelle de 16h30 à 17h30 sera fermé sur les écoles suivantes

Cévennes Croix d’Argent

Ecole maternelle CALLAS MARIA

Mosson Hôpitaux Facultés

Ecole maternelle CAMOENS LUIS

Port Marianne / Près d’Arènes/ Centre

Ecole maternelle SIGNORET SIMONE

Ecole maternelle ELUARD PAUL

Ecole maternelle MICHEL LOUISE

Ecole maternelle FLORIAN JEAN PIERRE

L’étude en élémentaire de 16h30 à 17h30 sera fermée sur les écoles suivantes

Cévennes Croix d’Argent

Ecole élémentaire RONSARD PIERRE DE

Mosson Hôpitaux Facultés

Ecole élémentaire BOULLOCHE ANDRE

Ecole élémentaire FREUD SIGMUND

Port Marianne / Près d’Arènes/ Centre

Ecole élémentaire SIMON JULES

L’accueil du soir de 17h30 à 18h30 sera fermé sur les écoles suivantes

Cévennes / Croix d’Argent

Ecole maternelle AQUITAINE ALIENOR

Ecole maternelle CALLAS MARIA

Ecole élémentaire RONSARD PIERRE

Mosson Hôpitaux Facultés

Ecole maternelle CAMOENS LUIS DE

Ecole élémentaire BOULLOCHE ANDRE

Ecole élémentaire FREUD SIGMUND

Port Marianne / Près d’Arènes/ Centre

Ecole maternelle SIGNORET SIMONE

Ecole maternelle ELUARD PAUL

Ecole maternelle FLORIAN JEAN PIERRE

Ecole élémentaire BREL JACQUES

Ecole élémentaire MACE JEAN

Ecole élémentaire SIMON JULES

Un service minimum d’accueil est mis en place sur l’ALSH Asterix à Grammont. Seuls pourront être accueillis les enfants scolarisés dans les écoles dont plus de 25% des enseignants sont en grève et sous réserve de l'absence pour raison de grève de leur enseignant habituel. Le service minimum d'accueil fonctionne selon les horaires suivants : De 8h30 à 12h et de 14h à 16h45. Entre 12h et 13h45, aucun service de restauration n'est assuré. Un pique-nique préparé sous la responsabilité des parents est possible. Inscriptions obligatoires par les parents : le jeudi 9 janvier de 8h30 à 9h sur place.

NB : des perturbations restent envisageables sur l’ensemble des accueils périscolaires des écoles de la ville.