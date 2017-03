De jeunes Icaunais vont arbitrer un Mondial de foot en Chine

Trois jeunes élèves de la section arbitrage du lycée Joseph Fourier d'Auxerre vont s'envoler pour la Chine, le 27 mars, pour une semaine de compétition. Ils vont arbitrer le championnat du monde réservé aux établissements scolaires français en Asie.

Camille, Théo et Quentin sont tous les trois issus de la section arbitrage du lycée Joseph Fourier à Auxerre. Élèves de seconde, première et terminale, ils ont été choisi parmi les 9 autres apprentis arbitres, par leur professeur, pour participer au championnat du monde réservé aux établissements scolaires français en Asie.

A quelques jours du départ en avion, le 27 mars, Alexandre Perreau Niel, arbitre en National et responsable de la section arbitrage, leur livre ses derniers conseils. "Profiter et s'ouvrir aux autres", lance-t-il lors d'un des entraînements, invitant ses protégés à s'affirmer. Timides et introvertis, Théo et Quentin, par exemple, âgés de 15 ans, vont devoir diriger les débats face à des joueurs qui ne parlent pas français. "Faîtes-vous comprendre au sifflet, avec des gestes, vous y arriverez", assure Alexandre Perreau Niel.

"Un rêve que de voyager grâce à l'arbitrage", Théo

Cette expérience va au-delà de l'arbitrage. Et les lycéens en ont conscience. "Pour moi, c'est une grande joie. Je vivrai quelque chose que ne vivrai peut-être plus jamais, explique Théo, plus habitué à sillonner les terrains de foot de Bourgogne le week-end. C'est un rêve que de voyager grâce à l'arbitrage, surtout loin de la France."

Pour leur responsable de section, ce genre d'expériences est enrichissante. "Les années précédentes, nous sommes allés au Canada, au Brésil, au Guatemala. La barrière de la langue, une culture différente, tout cela fait qu'ils doivent s'ouvrir. Ils ont des étoiles dans les yeux quand il y a ce genre de rendez-vous. Ils reviennent différents, peut-être plus matures.'"

Ils vont aussi former de jeunes arbitres asiatiques

Alexandre Perreau Niel cherche aussi à responsabiliser ses élèves. Pendant leur séjour à Shanghaï, les 3 jeunes Icaunais vont former de jeunes arbitres asiatiques. L'occasion de transmettre ce savoir-faire français en terme d'arbitrage.