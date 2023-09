De la graisse badigeonnée sur le grillage du lycée Darboux à Nîmes pour éviter les intrusions

À peine une semaine après la rentrée, plusieurs actes de violences ont été recensés dans le lycée Gaston Darboux à Nîmes (Gard) dans le quartier Saint Césaire : des bagarres, menaces de mort et même l'intrusion d'un jeune, armé d'un couteau au sein de l'établissement jeudi 7 septembre. Après cet événement, la majorité des professeurs avaient exercé leur droit de retrait. Depuis, une voiture de police est présente le matin et à la sortie des classes pour contrôler et rassurer les habitants, mais les parents d'élèves et les enseignants se sentent toujours impuissants et ne savent plus quoi faire pour retrouver un climat serein.

Une voiture de police stationne le matin et à la sortie des classes devant le lycée Darboux à Nîmes © Radio France - Adèle Chiron

De la graisse sur certaines grilles du lycée

Pour protéger les murs du lycée, de la graisse a été badigeonnée sur certaines grilles du lycée. Pourquoi ? Pour empêcher les jeunes de s'introduire une énième fois dans l'établissement, "C'est de la rigolade", commente un professeur. Il enseigne depuis vingt ans à Gaston Darboux et déplore le manque de moyens depuis des années. "On aimerait que la surveillance aux abords du lycée soit plus importante, est-ce qu'on attend un drame pour faire évoluer les choses ?"

Une réunion a eu lieu ce lundi soir entre le corps enseignant, la direction et le rectorat pour évoquer les difficultés et pour chercher encore des pistes de solutions.

