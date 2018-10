A Montbéliard, l’orchestre « passerelle », le bien nommé, s'en va jouer de concert avec un orchestre de réfugiés à Berlin. Première grande sortie de ce jeune orchestre d’enfants de Montbéliard qui réunit des jeunes élèves du conservatoire et des instrumentistes des quartiers prioritaires.

Montbéliard, France

C’est un voyage extraordinaire auquel sont conviés les enfants de l’orchestre « Passerelle » à Montbéliard. Un orchestre symphonique d’enfants qui réunit l’orchestre des quartiers Takajouer et l’orchestre des enfants du conservatoire de musique et de danse de Montbéliard.

Une rencontre avec des jeunes réfugiés venus d'Irak, de Syrie et d'Afghanistan

La formation a pris la route de Berlin, capitale de la musique romantique où fourmillent pas moins de huit orchestres professionnels. Les jeunes montbéliardais ont rendez-vous avec un orchestre formé par des jeunes migrants, des réfugiés temporaires qui viennent de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan.Les deux formations vivront une semaine ensemble qui aboutira à un concert commun le vendredi soir.

« Chacun a travaillé des œuvres identiques. Et à Berlin, on a va travailler chaque matin avec les deux formations, l’orchestre passerelle de Montbéliard et l’orchestre des réfugiés de Berlin. C’est autant une rencontre qu’un concert commun. Car nous partagerons le quotidien de ces enfants migrants tout au long de la semaine ». Thierry Perrout, le directeur du conservatoire de Montbéliard.

Une répétition avec le philharmonique de Berlin dirigé par un chef vénézuélien

« Grâce à la philharmonie de Berlin, les enfants de Montbéliard vont pouvoir assister à une répétition de l’orchestre philharmonique dirigé par Gustavo Dudamel, un chef issu de l’expérience El Sistema à Caracas au Venezuela qui a inspiré les orchestres de quartier comme Takajouer à Montbéliard » Yves Lecoq, directeur de l’orchestre Takajouer à Montbéliard.

La délégation, formée d'une cinquantaine de personnes, a pris le départ de Montbéliard ce dimanche soir pour une voyage de près de 12 heures en bus.

Photo du départ ce dimanche soir depuis la MJC Petite Hollande à Montbéliard - Orchestre Takajouer

Les parents du quartier sont fiers de cette aventure symphonique. Copier

"Une belle rencontre à vivre" Yves Lecoq, directeur de l'orchestre Takajouer du Pays de Montbéliard. Copier