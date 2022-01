De nombreux étudiants se rendent aux examens positif au Covid-19

Dans une circulaire envoyée directement aux universités, la ministre de l'éducation supérieur et de la recherche, Frederic Vidal a demander a ce que l'ensemble des examen du premier semestre soient maintenue en présentiel en amphithéâtre. Et ceux malgré un variants omicron particulièrement contagieux chez les 18-29 ans.

Un protocole sanitaire réduit au strict minimum

Malgré un taux d'incidence record, à plus de 1600 cas positifs pour 100.000 habitants en France, le ministère de l'éducation supérieur a opté pour un protocole sanitaire réduit aux simples gestes barrières en amphithéâtre. il est demandé aux étudiants de garder un siège de distance, de porter le masque tout au long de l'épreuve, et se laver les mains selon les informations de l'université Artois dans le Pas-de-Calais. il n'y a donc aucun test de dépistage demandé avant l'épreuve ni même la présentation d'un pass sanitaire a l'entrée de la salle. "c'est décevant par ce qu'on sait que beaucoup d'étudiants vont aller en amphi avec le covid, qu'il le sache ou pas". souffle Zoé étudiante en droit, sur le parvis de la Faculté de Lille. "En plus les salles ne sont pas souvent aérés et se laver les mains ou pas ça reste aux bons vouloirs de chacun".

Des étudiants contraient de se rendre en partiels

Nombreux sont les étudiants qui ont fait le choix de se rendre en amphi même positif au Covid. Certains n'ont pas le choix à l'image des étudiants en troisième années de licence. Les sélections en Master ont déjà commencer pour eux, et dans leurs dossiers, les notes du premier semestre de troisième année sont indispensable. Les étudiants qui ne pourront se rendre en partiels à cause du Covid seront donc pénalisés. La ministre de l'éducation supérieure, Frédérique Vidal, a pourtant assuré que des sessions de substitutions serait organisé et qu'aucune pénalité pour le passage en 4e année ne sera retenue sur les dossiers, seulement voilà : " si les jurés ont le choix entre un dossier avec et un dossier sans notes, ça va créer des inégalités" souligne Tomas Kebbati, élus étudiants et membre du syndicat SUD Solidarité Lille.

Certains font donc le choix de se rendre aux partiels même malades, comme Lucas, positif au covis depuis le réveillon de Noël : "je n'ai pas le choix. je vais m'éloigner le plus possible des autres, porter mon masque et ne pas parler pour éviter de contaminer tout le monde, mais je dois absolument aller en partiels."