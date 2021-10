De nombreux hommages à Samuel Paty dans toute l'Académie d'Amiens

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur à Conflans-Sainte-Honorine était assassiné par un islamiste radical. Un an après les hommages des hommages lui sont rendus dans les établissements scolaires. Le recteur de l'Académie d'Amiens y participera et détaille ce qu'il en attend.

Un an après l'assassinat de Samuel Paty des hommages vont être organisés aujourd'hui dans les écoles, collèges et lycées avec une minute de silence

C'était le 16 octobre 2020, la veille des vacances de la Toussaint. A la sortie de son collège du Bois d'Aulne, à Conflans Sainte Honorine dans les Yvelines, Samuel Paty, 47 ans est froidement assassiné par un jeune homme de 18 ans qui a basculé dans l'islam radical. Le bourreau reprochait à sa victime d'avoir montré en classe les caricatures de Mahomet. Un an après, l'effroi est toujours là. La nécessité de se recueillir aussi. D'où ces hommages organisés dans les établissements scolaires de tout le pays. Raphaël Muller, recteur de l'Académie d'Amiens participera à deux d'entre eux ce vendredi. Invité de France Bleu Picardie, il détaille ce qu'il attend et répond aux questions sur le renforcement de l'enseignement de la laïcité.

France Bleu Picardie : comment va se dérouler cette journée d'hommage ? Qu'est-il prévu dans l'Académie d'Amiens ?

Raphaël Muller : un an après l'effroi et le traumatisme sont toujours là pour les personnels de l'Education Nationale, dans la tête et dans les cœurs. Très simplement on a invité l'ensemble des établissements scolaires à organiser l'hommage à Samuel Paty qui leur parait le plus approprié. Il y a une très grande liberté donc une très grande diversité d'actions qui sont proposées aujourd'hui.

Il y aura des minutes de silence ?

Oui, il y aura des établissements qui le feront, avec une réflexion préalable. C'est ce qui est important, de rappeler le sens de cet hommage. Et puis on a d'autres types de commémorations. Hier une très belle fresque dédiée à Samuel Paty a été inaugurée au collège du Ponthieu d'Abbeville. Cet après-midi, à Flixecourt il y aura des ateliers. Il y a des arbres qui vont également être plantés aujourd'hui.

Y a t-il des hommages qui seront plus surveillés que d'autres ? Jean Michel Blanquer a prévenu qu'il y aurait des sanctions en cas de perturbation.

D'une manière générale nous sommes très vigilants et très attentifs à ce qui se passe. Toutes les contestations de la laïcité ou des valeurs de la République doivent faire l'objet d'une réponse. C'est le cas aujourd'hui, mais c'est le cas tous les jours de l'année.

Il y a les hommages et puis il y a également le nécessaire travail de l'éducation nationale sur la laïcité. Beaucoup de choses ont été annoncées et promises par le ministère. Plan de formation, renforcement de l'enseignement moral et civique, guide républicain. Qu'est ce qui a été fait de concret en un an dans l'Académie d'Amiens ?

Ce qui a été fait de concret, c'est un renforcement des formations. L'année dernière, dans une année qui a été compliquée par la crise sanitaire, on a eu trois fois plus de formations sur les valeurs de la République que les années précédentes. Et cela va continuer à s'amplifier avec le plan ministériel. Les enseignants sont demandeurs. On a des enseignants d'histoire-géographie qui sont formés, qui dispensent les cours d'éducation moral et civique, c'est au cœur de leur métier. Et en revanche on a d'autres enseignants d'autres disciplines qui n'ont pas eu la même formation au cours de leurs études. La transmission des valeurs de la République fait partie de la mission de chacun des enseignants mais c'est plus compliqué pour certains et c'est ceux là qu'il faut aider.

Est-ce que le nombre d'heure d'enseignement moral et civique va augmenter comme l'a prévu le ministère ? Pour l'instant on en est toujours à une heure tous les 15 jours. C'est un peu maigre non ?

C'est précisément à cela que je faisais allusion. Il y a l'enseignement moral et civique, l'histoire-géographie, mais il y a aussi toutes les autres matières. Si on prend l'exemple des sciences, en mathématiques, on va apprendre ce que c'est qu'une démonstration, un raisonnement opposés à ce qui peut être une affirmation gratuite. Et donc c'est bien ce travail qu'il faut faire pour développer l'esprit critique des élèves et finalement former des citoyens libres et éclairés.

Mais le corps enseignant est tout de même assez unanime pour dire qu'il faut faire plus pour armer les professeurs pour mieux parler de ce sujet sensible qu'est la laïcité mais qu'il y a un manque de moyens mis en œuvre.

Il faut peut-être faire plus, mais les professeurs font déjà beaucoup. Il ne faut pas l'oublier. Encore une fois nous avons ces cours d'éducation civique et cela va se renforcer. En quatre ans on va former l'ensemble des enseignants aux questions de laïcité, de valeurs de la République. C'est un effort important. Par ailleurs, il y a aussi la réponse que l'Institution apporte lorsqu'il y a une atteinte. Et là dessus on est extrêmement rigoureux et aussi extrêmement vigilants à ne pas laisser un enseignant seul face à une difficulté.