De nouvelles formations au Centre d'Etudes Supérieures de Châteauroux

Un moyen d'accéder aux études de santé, et un diplôme administratif, voilà les deux nouveautés proposées aux étudiants berrichons cette année à Châteauroux. Invitée de France Bleu Berry, Armelle Treppoz, directrice du centre d'études supérieures (CES) de Châteauroux a évoqué ces nouveaux cursus.

Un diplôme universitaire des collectivités territoriales

Un D.U des collectivités territoriales sur un an est notamment proposé. "Il s'agit de deux demi-journées par semaine, donc c'est compatible avec d'autres formations" détaille Armelle Treppoz, directrice du CES. "L'État aide financièrement les étudiants boursiers à préparer les concours de la fonction publique territoriale" indique-t-elle. La filière est aussi ouverte aux étudiants non boursiers, et à toute personne souhaitant reprendre des études. Elle prépare aux concours de catégorie A et B de la fonction publique territoriale et 15 places sont disponibles cette année.

Une licence accès santé-économie-gestion

Autre nouveauté à Châteauroux, une licence accès santé, économie, gestion (L.AS). "Il y a deux voies pour accéder aux études de santé" rappelle Armelle Treppoz. "La voie classique : la Paces - Première année commune aux études de santé devenue Pass Parcours d’accès spécifique santé en 2020. Et une nouvelle voie : une licence accès santé". Cette nouvelle voie ne représente toutefois pas des études de santé telles quelles : pour 75%, il s'agit d'études sur une autre matière (ici en l'occurrence l'économie gestion).

À la fin de l'année, l'étudiant qui a validé ses examens pourra soit continuer en deuxième année d'économie-gestion, soit s'orienter sur des études de santé. "C'est une manière de tester son appétence pour le domaine de santé, et voir si on a du potentiel dedans" indique la directrice du CES. Les 15 places de cette formation ont toutes été pourvues. L'intérêt est de diversifier l'origine des étudiants qui arrivent aux études de santé. L'an passé, une LAS Droit-Santé a été créée à Orléans.

L'interview d'Armelle Treppoz est à réécouter en podcast via ce lien, ou ci-dessous :