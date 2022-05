"De plus en plus d'heures ne sont pas assurées" dans les établissements scolaires de Picardie, selon le SNPDEN

"Il faut rendre ce métier plus attractif", plaide ce lundi sur France Bleu Picardie Nathalie Prost, secrétaire départementale de la Somme du SNPDEN, le syndicat des directeurs d'établissements. Pour la rentrée prochaine dans l'académie d'Amiens, le nombre de postes ouverts est plus important que le nombre de candidats aux concours d'enseignants cette année, pour le CAPES de mathématiques par exemple, selon de premiers résultats il y a 816 admissibles pour un peu plus de 1000 postes à pourvoir. Une pénurie déjà perceptible l'année passée dans certains établissements de l'Académie d'Amiens.

"On a toujours des ajustements d'horaires et de professeurs sur les premières semaines de septembre, reconnait Nathalie Prost, secrétaire départementale de la Somme du SNPDEN. Mais là, ce que nous constatons depuis l'an dernier c'est que certaines heures restent non-assurées. Dans mon lycée de l'Authie à Flexecourt, j'ai cinq heures par semaines de Biotéchonologie qui n'ont pas été assurées". Pour elle, la faible rémunération des enseignants est en cause, la cheffe d'établissement réclame aussi une meilleure formation des professeurs.